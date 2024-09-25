Трагический инцидент, в результате которого 25 человек погибли из-за религиозных конфликтов в Пакистане.

После нескольких дней конфликта между шиитами и суннитами в северо-западном регионе Пакистана, по меньшей мере 25 человек погибли. Конфликт в районе Куррам, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном, начался из-за спора о владении землей. Сообщается, что столкновения начались в субботу, в результате чего пострадали люди с обеих сторон.

Представитель провинциального правительства Саиф Али заявил, что чиновники пытаются снизить напряжение с помощью местных племенных вождей. Обе стороны согласились на временное перемирие после переговоров в Курраме.

Шииты составляют около 15% от преимущественно суннитского населения Пакистана в 240 миллионов человек. Как правило, они живут мирно, но случаются столкновения на религиозной почве между двумя сектами в некоторых регионах. В Курраме, горной местности, прилегающей к афганской границе, где шииты имеют значительное влияние в некоторых районах, атмосфера напряженная. В июле несколько человек с обеих сторон погибли из-за того же спора о земле.

В Пакистане живут люди разных вероисповеданий, в том числе шииты и сунниты. Конфликт в Курраме привел к потерям среди этих людей, по меньшей мере 25 жизней унесены.

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