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Трагический инцидент в Бремене: мать и ребенок погибли в огне

Трагический случай в детской зоне

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Трагический инцидент в Бремене: мать и ребенок погибли в огне

В детской комнате дома в Бремене разгорелся пожар среди ночи. Несмотря на попытки отца потушить пламя, он не смог этого сделать и получил серьезные травмы. В результате его доставили в больницу. К сожалению, помощь прибыла слишком поздно для матери и ее близнецов и шестилетнего ребенка.

В районе Элленер Фельд в Бремене произошла трагическая ситуация с пожаром в детской комнате. Как сообщили пожарные, инцидент произошел поздно ночью.

Прибыв на место происшествия, спасатели надели противогазы и вошли в горящий дом. В детской комнате они обнаружили безжизненными 35-летнюю мать и двоих детей в возрасте трех и шести лет.

Команда спасателей пыталась реанимировать их. "К сожалению, наши усилия оказались тщетными", - сообщили пожарные. Отец, 36-летний мужчина, предположительно пытался потушить огонь самостоятельно, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Прибытие пожарных на место происшествия было, к сожалению, слишком поздно, чтобы спасти мать и детей. Попытки отца потушить пламя оказались безуспешными и привели к серьезным травмам.

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