- Трагический инцидент привел к гибели и тяжелым травмам вблизи Вайсенбрунна.

На федеральной трассе 85 вблизи Weißenbrunn (район Кронах) вечером произошла лобовое столкновение двух транспортных средств, в результате которого 36-летний человек трагически погиб. Он врезался в микроавтобус, за рулем которого находился 73-летний водитель, а в салоне находился 70-летний пассажир. По данным властей, оба получили serious травмы. Точные причины этого происшествия пока не установлены.

По данным полиции, в результате столкновения загорелся автобус. Предварительные оценки указывают на общий материальный ущерб в размере около 30,000 евро. Полиция и пожарные службы из соседних регионов были вынуждены перекрыть федеральную трассу 85 в обоих направлениях из-за инцидента. Полиция проводит расследование для установления причины аварии с участием эксперта, назначенного прокуратурой.

В отчете полиции указано, что в результате столкновения загорелся автобус. Из-за аварии полиции и пожарным пришлось перекрыть федеральную трассу 85 в обоих направлениях.

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