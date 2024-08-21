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Федеральные земли ГерманииНовостиСеверная Гессен

Трагический инцидент на месте с использованием режущего инструмента

В Северном Гессене при аварии на канализационном узле 46-летний человек получил травмы. Его техника застряла. К сожалению, на месте аварии погиб мужчина из южного Нижней Саксонии.

 and  Vladimir Milov
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- Трагический инцидент на месте с использованием режущего инструмента

В результате несчастного случая на рабочем месте с участием углошлифовальной машины (углошлифовальной машины) мужчина из района Швальм-Эдер в северной части Гессена трагически погиб. Как сообщили правоохранительные органы, 46-летний мужчина из южной Нижней Саксонии, проживавший близ Ханау-Мюнден, скончался на месте происшествия в Ваберне, районе Нижнемёллирих. Во время работ по обслуживанию труб и канализации углошлифовальная машина застряла, отскочила и пронзила ему шею.

По словам полиции, в ходе расследования не было выявлено признаков преступной деятельности. Погибший работал в строительной компании, расположенной в районе Швальм-Эдер.

Строительная компания, где произошел несчастный случай, находится в северной части Гессена, районе Швальм-Эдер. Несмотря на трагедию, правоохранительные органы в северной части Гессена не выявили подозрительной деятельности.

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