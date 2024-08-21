- Трагический инцидент на месте с использованием режущего инструмента

В результате несчастного случая на рабочем месте с участием углошлифовальной машины (углошлифовальной машины) мужчина из района Швальм-Эдер в северной части Гессена трагически погиб. Как сообщили правоохранительные органы, 46-летний мужчина из южной Нижней Саксонии, проживавший близ Ханау-Мюнден, скончался на месте происшествия в Ваберне, районе Нижнемёллирих. Во время работ по обслуживанию труб и канализации углошлифовальная машина застряла, отскочила и пронзила ему шею.

По словам полиции, в ходе расследования не было выявлено признаков преступной деятельности. Погибший работал в строительной компании, расположенной в районе Швальм-Эдер.

Строительная компания, где произошел несчастный случай, находится в северной части Гессена, районе Швальм-Эдер. Несмотря на трагедию, правоохранительные органы в северной части Гессена не выявили подозрительной деятельности.

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