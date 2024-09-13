Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвлечения

Трагически, знаменитый актер и звезда франшизы "Карате Кид", Чад Маккуин, умер в возрасте 63 лет, оставив после себя наследие сына легендарного актера, Стива Маккуина.

 and  John Stellmacher
Время чтения 3 минут

Трагически, знаменитый актер и звезда франшизы "Карате Кид", Чад Маккуин, умер в возрасте 63 лет, оставив после себя наследие сына легендарного актера, Стива Маккуина.

МакКуин дебютировал в 1984 году, сыграв роль Дугласа, антагониста персонажа Рафаэля Макчио, в блокбастере "Карате-кид".

По сообщениям его адвоката, Артура Х. Баренса, он скончался в среду, как сообщило Ассошиэйтед Пресс.

Как и его отец, МакКуин занимался tanto актерской игрой, так и автоспортом.

Его супруга, Джинни Галбрайт, вместе с их детьми, сыном Чейзом и дочерью Мэдисон, разместила трогательное прощание в Instagram, выразив глубокое горе и сказав: "Его исключительная роль любящего отца для нас, а также его непоколебимая преданность нашей матери, были наполнены любовью и обязательством".

Увлечение МакКуина гонками не только продемонстрировало его врожденный талант, но и служило данью уважения наследию его отца, воплощением ценностей, переданных ему. Его страсть и обязательства передались его детям, которые обещают продолжить не только его наследие, но и наследие своего деда.

Стивен Р. МакКуин, сын МакКуина от предыдущего союза, последовал за ним в мир актинга, появившись в "Вампирских дневниках".

Через пятнадцать лет после дебюта в "Карате-кид" МакКуин повторил свою роль Дугласа в сиквеле и снялся во многих других фильмах. Кроме того, он продюсировал два документальных фильма о своем отце: "Я - Стив МакКуин" в 2014 году и "Стив МакКуин: Человек и Ле-Ман" в следующем году.

Его знаменитый отец, известный фильмами "Семеро смелых" и "Великий побег", скончался в возрасте 50 лет в Мексике в 1980 году после операции по удалению опухоли.

Вне актерской карьеры МакКуин разделял страсть своего отца к автомобилям. Ассошиэйтед Пресс сообщает, что он посвятил свою жизнь профессиональным гонкам, участвуя в таких гонках, как 24 часа Ле-Мана и 24 часа Дайтоны. Тем не менее, его карьера была омрачена различными травмами.

Маккуин исполнял роль Ника Дана в серии фильмов 'Карате-пацан', раздевая экранное время с главным актером Ральфом Маччио.

В 2010 году МакКуин основал McQueen Racing, которое он вел вместе со своими детьми Чейзом и Мэдисон, специализируясь на тюнинге автомобилей и сотрудничестве с киноиндустрией.

Во время интервью с Ассошиэйтед Пресс в 2005 году МакКуин объяснил: "Я потерял интерес к актингу. Поэтому я принял решение посвятить себя полностью гонкам".

В посте в Instagram его сын Чейз написал: "Зная, что ты теперь воссоединился со своим отцом и сестрой, это приносит мне чувство утешения. До встречи на дороге, я люблю тебя".

Джон Хёрвиц, один из создателей "Кобры Кай", популярного реboot "Карате-кид" на Netflix, отдал ему дань в сети, назвав его "легендой Карате-кида" и добавив: "К сожалению, Чад не смог присоединиться к нам, когда пришло время снимать. В конце концов, это не было суждено. Но Дуглас всегда будет помнить как устрашающая фигура в Мияги-вселенной. Он доминировал".

Хёрвиц продолжил: "Сегодня фанаты Карате-кида скорбят о легендарной фигуре. Я чувствую себя honored, что у меня была возможность провести время с ним. Мои мысли и молитвы с его любящей семьей. Пусть Чад упокоится с миром".

Несмотря на успешную актерскую карьеру, следуя по стопам своего отца, МакКуин нашел новое увлечение в развлечениях через гонки. Его любовь к автомобилям привела его к созданию McQueen Racing в 2010 году, специализируясь на тюнинге автомобилей и сотрудничестве с киноиндустрией.

Влияние Чада МакКуина на развлечения выходило за рамки актинга, так как он повторил свою роль в сиквеле "Карате-кид" и продюсировал документальные фильмы о жизни своего отца.

Актер Стив МакКуин отдыхает с дочерью Терри и сыном Чэдом во время съемок

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Первые изображения свадебной церемонии <unk> Борис Беккер в свадебном наряде
Общество

Первые изображения свадебной церемонии <unk> Борис Беккер в свадебном наряде

Первые изображения свадебной церемонии <unk> Борис Беккер в свадебном наряде Борис Беккер скрепил узы с Лилиан де Карвалью Монтейру в Италии. Первые свадебные снимки показывают пару в сказочном антураже на их свадьбе. Официально: Борис Беккер стал мужем Лилиан де Карвалью Монтейру. Фотографии показывают пару на их церемонии, где

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

На 76-й церемонии «Эмми» в прямом эфире, прошедшей 15 сентября 2024 года в театре Peacock в...
Культура

Люди, идентифицирующие себя как мужчины, испытали больше всего удовольствия на мероприятии "Эмми" на красной дорожке.

Многие рейтинги лучших образов из Голливуда отдают предпочтение женской моде. Однако на красной дорожке Эмми, где доминировали сдержанные и элегантные наряды женщин, мужчины привлекли внимание в воскресенье, появившись в смелых и инновационных нарядах.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами.
Политика

Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами.

Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами. Цель состоит в том, чтобы снизить нежелательную иммиграцию и преступность: Начиная с понедельника, путешественники, ежедневные перевозчики и перевозчики грузов должны ожидать проверок на всех сухопутных границах Германии. Эти проверки будут случайными, что означает не каждый путешественник будет проверен, но все должны быть

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно