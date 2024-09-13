Трагически, знаменитый актер и звезда франшизы "Карате Кид", Чад Маккуин, умер в возрасте 63 лет, оставив после себя наследие сына легендарного актера, Стива Маккуина.

МакКуин дебютировал в 1984 году, сыграв роль Дугласа, антагониста персонажа Рафаэля Макчио, в блокбастере "Карате-кид".

По сообщениям его адвоката, Артура Х. Баренса, он скончался в среду, как сообщило Ассошиэйтед Пресс.

Как и его отец, МакКуин занимался tanto актерской игрой, так и автоспортом.

Его супруга, Джинни Галбрайт, вместе с их детьми, сыном Чейзом и дочерью Мэдисон, разместила трогательное прощание в Instagram, выразив глубокое горе и сказав: "Его исключительная роль любящего отца для нас, а также его непоколебимая преданность нашей матери, были наполнены любовью и обязательством".

Увлечение МакКуина гонками не только продемонстрировало его врожденный талант, но и служило данью уважения наследию его отца, воплощением ценностей, переданных ему. Его страсть и обязательства передались его детям, которые обещают продолжить не только его наследие, но и наследие своего деда.

Стивен Р. МакКуин, сын МакКуина от предыдущего союза, последовал за ним в мир актинга, появившись в "Вампирских дневниках".

Через пятнадцать лет после дебюта в "Карате-кид" МакКуин повторил свою роль Дугласа в сиквеле и снялся во многих других фильмах. Кроме того, он продюсировал два документальных фильма о своем отце: "Я - Стив МакКуин" в 2014 году и "Стив МакКуин: Человек и Ле-Ман" в следующем году.

Его знаменитый отец, известный фильмами "Семеро смелых" и "Великий побег", скончался в возрасте 50 лет в Мексике в 1980 году после операции по удалению опухоли.

Вне актерской карьеры МакКуин разделял страсть своего отца к автомобилям. Ассошиэйтед Пресс сообщает, что он посвятил свою жизнь профессиональным гонкам, участвуя в таких гонках, как 24 часа Ле-Мана и 24 часа Дайтоны. Тем не менее, его карьера была омрачена различными травмами.

В 2010 году МакКуин основал McQueen Racing, которое он вел вместе со своими детьми Чейзом и Мэдисон, специализируясь на тюнинге автомобилей и сотрудничестве с киноиндустрией.

Во время интервью с Ассошиэйтед Пресс в 2005 году МакКуин объяснил: "Я потерял интерес к актингу. Поэтому я принял решение посвятить себя полностью гонкам".

В посте в Instagram его сын Чейз написал: "Зная, что ты теперь воссоединился со своим отцом и сестрой, это приносит мне чувство утешения. До встречи на дороге, я люблю тебя".

Джон Хёрвиц, один из создателей "Кобры Кай", популярного реboot "Карате-кид" на Netflix, отдал ему дань в сети, назвав его "легендой Карате-кида" и добавив: "К сожалению, Чад не смог присоединиться к нам, когда пришло время снимать. В конце концов, это не было суждено. Но Дуглас всегда будет помнить как устрашающая фигура в Мияги-вселенной. Он доминировал".

Хёрвиц продолжил: "Сегодня фанаты Карате-кида скорбят о легендарной фигуре. Я чувствую себя honored, что у меня была возможность провести время с ним. Мои мысли и молитвы с его любящей семьей. Пусть Чад упокоится с миром".

Несмотря на успешную актерскую карьеру, следуя по стопам своего отца, МакКуин нашел новое увлечение в развлечениях через гонки. Его любовь к автомобилям привела его к созданию McQueen Racing в 2010 году, специализируясь на тюнинге автомобилей и сотрудничестве с киноиндустрией.

Влияние Чада МакКуина на развлечения выходило за рамки актинга, так как он повторил свою роль в сиквеле "Карате-кид" и продюсировал документальные фильмы о жизни своего отца.

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