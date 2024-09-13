Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНападение ИГИЛ

Трагически, 14 человек погибли в результате беспощадной атаки ИГИЛ в Афганистане.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
К сожалению, в результате нападения террористической группировки ИГ в Афганистане погибли 14...
К сожалению, в результате нападения террористической группировки ИГ в Афганистане погибли 14 человек

Трагически, 14 человек погибли в результате беспощадной атаки ИГИЛ в Афганистане.

В Афганистане боевики, связанные с Исламским государством (ИГ), якобы убили не менее 14 человек. По данным афганского новостного агентства Tolonews, это происшествие имело место на границе центральных регионов Дейкунди и Гур. Жертвы собрались, чтобы почтить паломников, возвращающихся из Карабалы, Ирак, в честь значимого религиозного события Арабина. Примерно три недели назад шииты собирались там на это мероприятие.

Экстремистская группа ИГ взяла на себя ответственность за нападение. Они заявили, что их "войска халифата" беспорядочно стреляли из автоматов по группе "еретиков", как сообщается в заявлении ИГ, распространенном через их обычные пропагандистские каналы.

Представитель министерства внутренних дел Талибана признал инцидент, но не предоставил дополнительной информации. Несмотря на обещание усилить безопасность после захвата власти в августе 2021 года и объявление ИГ побежденным, группа продолжает совершать повторяющиеся нападения. ИГ считает шиитов отступниками от ислама.

Нападение ИГ было совершено экстремистской группой, которая описала свои действия как беспорядочную стрельбу по группе "еретиков" их "войсками халифата". К сожалению, подобные нападения ИГ продолжаются несмотря на обещание Талибана искоренить их после своего прихода к власти.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами.
Политика

Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами.

Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами. Цель состоит в том, чтобы снизить нежелательную иммиграцию и преступность: Начиная с понедельника, путешественники, ежедневные перевозчики и перевозчики грузов должны ожидать проверок на всех сухопутных границах Германии. Эти проверки будут случайными, что означает не каждый путешественник будет проверен, но все должны быть

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Несмотря на то, что Трамп, кажется, недоволен поддержкой Свифт его оппозиции, скорее всего, певица...
Политика

Трамп выразил свое недовольство Тейлором Свифт в посте.

Трамп выразил свое недовольство Тейлором Свифт в посте. Не так давно он все еще пытался казаться, будто фанаты Тейлор Свифт поддерживают его. Однако поддержка Тейлор Свифт демократического кандидата в президенты Камалы Харрис, кажется, задела Дональда Трампа так глубоко, что он смог выразить свои чувства только большими буквами. Через несколько дней

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Доступная информация указывает на попытку убийства Трампа.
Политика

Доступная информация указывает на попытку убийства Трампа.

Доступная информация указывает на попытку убийства Трампа. Изначально окружение Дональда Трампа объявило о "выстрелах поблизости" в отношении бывшего американского президента, но позже ФБР вмешалось: ФБР, федеральное правоохранительное агентство США, подозревает, что это была попытка убийства нынешнего республиканского кандидата в президенты. 78-летний Трамп избежал вреда во время инцидента на

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

На 76-й церемонии «Эмми» в прямом эфире, прошедшей 15 сентября 2024 года в театре Peacock в...
Культура

Люди, идентифицирующие себя как мужчины, испытали больше всего удовольствия на мероприятии "Эмми" на красной дорожке.

Многие рейтинги лучших образов из Голливуда отдают предпочтение женской моде. Однако на красной дорожке Эмми, где доминировали сдержанные и элегантные наряды женщин, мужчины привлекли внимание в воскресенье, появившись в смелых и инновационных нарядах.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами.
Политика

Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами.

Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами. Цель состоит в том, чтобы снизить нежелательную иммиграцию и преступность: Начиная с понедельника, путешественники, ежедневные перевозчики и перевозчики грузов должны ожидать проверок на всех сухопутных границах Германии. Эти проверки будут случайными, что означает не каждый путешественник будет проверен, но все должны быть

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно