Трагически, 14 человек погибли в результате беспощадной атаки ИГИЛ в Афганистане.

В Афганистане боевики, связанные с Исламским государством (ИГ), якобы убили не менее 14 человек. По данным афганского новостного агентства Tolonews, это происшествие имело место на границе центральных регионов Дейкунди и Гур. Жертвы собрались, чтобы почтить паломников, возвращающихся из Карабалы, Ирак, в честь значимого религиозного события Арабина. Примерно три недели назад шииты собирались там на это мероприятие.

Экстремистская группа ИГ взяла на себя ответственность за нападение. Они заявили, что их "войска халифата" беспорядочно стреляли из автоматов по группе "еретиков", как сообщается в заявлении ИГ, распространенном через их обычные пропагандистские каналы.

Представитель министерства внутренних дел Талибана признал инцидент, но не предоставил дополнительной информации. Несмотря на обещание усилить безопасность после захвата власти в августе 2021 года и объявление ИГ побежденным, группа продолжает совершать повторяющиеся нападения. ИГ считает шиитов отступниками от ислама.

Нападение ИГ было совершено экстремистской группой, которая описала свои действия как беспорядочную стрельбу по группе "еретиков" их "войсками халифата". К сожалению, подобные нападения ИГ продолжаются несмотря на обещание Талибана искоренить их после своего прихода к власти.

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