Непредвиденный инцидент происходит в юрисдикции Вердена - Трагическая лобовая авария приводит к гибели женщины в больнице.

В результате ужасной аварии, в которую попали небольшой автомобиль и грузовик в районе Вердена, больница с сожалением сообщила о смерти тяжело раненного пассажира. В результате инцидента число погибших достигло двух, согласно полицейскому отчету.

Утром во вторник 55-летний мужчина за рулем небольшого автомобиля на шоссе 154 между Оттерсбергом и Кельхорном неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От удара небольшой автомобиль отбросило назад, после чего он врезался в следующую за ним машину. 55-летний мужчина за рулем небольшого автомобиля скончался на месте, а его 46-летняя жена-пассажир была извлечена из обломков и доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

Водитель грузовика и другой участник ДТП испытали шок. Полиция оценила ущерб примерно в 35 000 евро. Причина неожиданного перестроения водителя небольшого автомобиля остается неизвестной.

Инцидент на шоссе 154 привел к значительному ущербу и трагическим последствиям. Два человека погибли в результате аварии, в том числе 55-летний мужчина, скончавшийся на месте, и его жена, трагически скончавшаяся в больнице после полученных травм.

Читайте также: