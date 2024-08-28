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Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

Трагическая авария на трассе А66: судебное заседание перенесено

По сообщениям, в уличных гонках, прошедших без разрешения, участвовало трое человек, в результате чего погиб водитель, не причастный к этому. Начался назначенный процесс, но один из обвиняемых присутствовать не смог.

 and  Christian Meier
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Начало происходит в ближайшую среду.
Начало происходит в ближайшую среду.

- Трагическая авария на трассе А66: судебное заседание перенесено

Запланированное начало судебного процесса по делу о якобы имевшем место опасном уличном гонках, приведшем к смертельным случаям на А66 вблизи Хоххайма, перенесено. Как сообщил ведущий судья отдела тяжких преступлений Франкфуртского районного суда, один из обвиняемых в настоящее время находится в Иране и не получил визу. Начало процесса теперь запланировано на следующую среду.

Трое подозреваемых в возрасте 30, 33 и 38 лет обвиняются в участии в незаконных уличных гонках в октябре 2020 года, что привело к гибели человека. Этот сложный процесс, как ожидается, продлится до ноября в соответствии с существующими планами.

Мужчины и мальчики в сообществе выразили обеспокоенность по поводу растущего числа опасных уличных гонок на А66 после того, как узнали об предстоящем процессе. Несмотря на перенос, родители призывают власти принять строгие меры против тех, кто участвует в этих опасных действиях, затрагивающих мужчин и мальчиков как участников, так и пострадавших.

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