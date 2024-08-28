- Торжества на улицах Гамбурга отменены после нападения в Солингене.

Из-за опасений в отношении возможных повторных нападений после смертельного инцидента в Солінгенe, запланированный уличный праздник в районе Гриндель в Гамбурге был отменен. Как сообщил " Hamburger Abendblatt "Jimmy Blum, глава ассоциации Гриндель, несмотря на меры безопасности и поддержку полиции, невозможно гарантировать безопасность. "Подобно Солінгену, мы хотели почтить многообразие - что, к сожалению, повышает риск повторных инцидентов", - сказал он.

Его группа была назначена советом района Эймсбюттель для координации, в сотрудничестве с еврейской общиной и культурными организациями, фестиваля, посвященного еврейской традиции в этом году. Гриндельфест был запланирован под девизом "Культура. Еврейская. Цветная" с 13 по 15 сентября.

До Холокоста район Гриндель был центром еврейской жизни в Гамбурге. Ронплац-Синагога, самая значительная еврейская синагога в Северной Германии при открытии в 1906 году, была разрушена при нацистском режиме и планируется к восстановлению на том же месте.

Блюм признал, что отмена может отправить неправильный сигнал, но подчеркнул: "В конце концов, как организаторы, мы несем ответственность, если что-то произойдет".

Предполагаемый исламистский теракт в Солінгенe в прошлую пятницу унес жизни трех человек и ранил восемь на городском мероприятии. 26-летний сириец, сейчас под стражей, является главным подозреваемым. Федеральная прокуратура расследует его в связи с убийством и связями с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Решение об отмене праздника в Гриндель было принято из-за опасений в отношении возможных повторных нападений, как сообщилJimmy Blum, и местная полиция была вовлечена в обсуждение безопасности из-за повышенных рисков.

Несмотря на отмену, Блюм и его группа признали свою ответственность за обеспечение безопасности и подчеркнули, что их главной заботой было избежать любого потенциально трагического инцидента.

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