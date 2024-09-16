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ЭкономикаНовостиСнижение прибыли

Торговцы заметно снижают цены на сахар

 and  Viktoriya Miller
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Производство сахара в этом регионе в основном обусловлено сахарным тростником. Визит этой...
Производство сахара в этом регионе в основном обусловлено сахарным тростником. Визит этой инициативы уже начался.

Торговцы заметно снижают цены на сахар

Рынок сахара переживает серьезные изменения, цены резко падают. Мировые рынки наблюдают снижение цен до трети, и корпорация Südzucker, крупный игрок отрасли, была вынуждена пересмотреть свои годовые цели. Компания, входящая в индекс SDax, значительно снизила свой прогноз на год, который завершится в феврале 2025 года, ожидая убытки в сегменте сахара.

Südzucker сталкивается с избытком сахара на европейском рынке и снижением глобальных цен. Но это хорошие новости для потребителей, так как дисконтные ритейлеры, такие как Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka и Netto, снижают цены. Например, 1-кг пачка, которая раньше стоила 1,49 евро, теперь продается за 89 центов. Аналогичные скидки объявляются в Kaufland и Lidl, за ними следуют Rewe, Penny и Norma. Даже другие сахарные продукты, такие как порошковый и сахар-песок, ожидают снижения цен.

В Германии за последние годы наблюдалось существенное увеличение цен на продукты питания, в том числе и на сахар. В августе 2024 года стоимость сахарной пачки была на 82% выше, чем четыре года назад. Этот рост цен был в основном связан с более высокими затратами на энергию, материалы и труд, согласно немецкой сахарной промышленности. В декабре 2023 года средняя цена сахара на европейском внутреннем рынке достигла рекордного уровня в 856 евро за тонну.

Текущий тренд цен влияют цены на нефть и перспективы урожая сахарного тростника в странах, таких как Бразилия, Таиланд и Индия. Согласно сельскохозяйственному порталу Agrarheute, цена на сахар на лондонской товарной бирже упала на пятую часть за последний год, достигнув текущего уровня 520 долларов за тонну или 469 евро.

Это падение цен приводит к снижению доходов для Südzucker. Компания теперь ожидает выручку от 9,5 до 9,9 миллиарда евро, по сравнению с предыдущим прогнозом от 10 до 10,5 миллиарда евро. EBITDA также ожидается в диапазоне от 550 до 650 миллионов евро, при этом даже верхняя граница едва превышает половину результата прошлого года.

Компания теперь ожидает убыток в сегменте сахара во второй половине года, что существенно отличается от предыдущего прогноза прибыли от 200 до 300 миллионов евро. Во втором квартале, который закончился в августе, предварительная выручка Südzucker незначительно снизилась по сравнению с предыдущим годом до около 2,5 миллиарда евро. EBITDA сократилась вдвое до 190 миллионов евро, а операционный результат упал почти на две трети до 115 миллионов евро. Окончательные цифры за второй квартал будут опубликованы 10 октября.

Несмотря на снижение глобальных цен на сахар, что приводит к снижению доходов для Südzucker, ситуация выгодна потребителям, которые теперь могут приобретать сахар по более низким ценам. В результате дисконтные ритейлеры, такие как Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka и Netto, снизили цену на 1-кг пачку сахара с 1,49 евро до 89 центов.

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