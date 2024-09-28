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Топ-теннисист в мировой антидопинговой системе столкнулся с продленной отстранением

 and  Carmen Simpson
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Топ-теннисист в мировой антидопинговой системе столкнулся с продленной отстранением

В марте тесты на улучшающие производительность вещества у Яникки Синнера показали положительные результаты, но ему удалось избежать отстранения. Однако, оспаривая это решение, Всемирное антидопинговое агентство (Вада) потребовало длительной дисквалификации для лучшего теннисиста мира. Окончательное решение будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS).

После двух положительных тестов на допинг итальянский теннисист Яникка Синнер избежал отстранения, так как ответственная теннисная организация (Ития) не смогла доказать его умышленное нарушение или халатность. Несмотря на заявленные успехи в нескольких турнирах "Большого шлема", Синнер не был отстранен.

В ответ Вада заявила, что это решение нарушает их правила, и потребовала дисквалификации на один-два года. Стоит отметить, что Вада не требует аннулирования дополнительных результатов помимо тех, которые уже были аннулированы первоначальным решением. В начале сентября Синнер завоевал титул на US Open.

Объяснение от Синнера

В посте в своих социальных сетях Синнер пытался прояснить ситуацию, винив в присутствии вещества своего физиотерапевта. Он заявил, что физиотерапевт использовал спрей с клостebolом – доступный в Италии без рецепта – для лечения травмы ногтя. В конечном итоге Синнер и его физиотерапевт расстались.

Однако уважаемый немецкий эксперт по допингу профессор д-р Фритц Зёргель выразил сомнения в объяснении Синнера в августе. В интервью Sport1 Зёргель заявил, что такие спреи и мази действительно существуют, но они не лицензированы в Германии. Он усомнился в применении клостоболовой мази в больших количествах для лечения незначительной травмы, считая это маловероятным для попадания в организм Синнера в обнаруживаемых количествах.

Итальянская теннисная организация (Ития), после рассмотрения научными экспертами, сочла объяснение Синнера правдоподобным и поэтому не приостановила его ранее. Новости о положительных результатах тестов на наркотики оставались под wraps в течение нескольких месяцев, прежде чем стать общедоступными вскоре перед US Open, вызвав волнение в теннисном сообществе.

Несмотря на положительные тесты на допинг, победа Синнера на US Open в сентябре 2023 года осталась непоколебимой, так как окончательное решение о его отстранении все еще ждет в Спортивном арбитражном суде (CAS). С Вадой, требующей отстранения на один-два года из-за нарушений правил, титул US Open остался в записи Синнера до объявления решения CAS.

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