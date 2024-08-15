- Тони Крос получил орден за заслуги Мекленбурга-Ворпомерании

Футбольная звезда Тони Кроос получила Орден заслуг Мекленбурга-Передней Померании

После завершения своей успешной карьеры Тони Кроос был удостоен Ордена заслуг земли Мекленбург-Передняя Померания. 34-летний футболист уже принял предложение, сделанное премьер-министром Манuelой Швезиг (СДПГ). Кроос родом из Грайфсвальда и в юности играл в футбол за ФК Ганза Росток. Награду ему вручат в родном городе.

"Тони Кроос - один из самых успешных немецких футболистов всех времен и также один из лучших послов Мекленбурга-Передней Померании во всем мире", - сказала Швезиг. "Он сделал свою футбольную карьеру в Леверкузене, Мюнхене и Мадриде, но он никогда не забывал, откуда он родом".

Победитель чемпионата мира 2014 года завершил свою карьеру этим летом после победы в Лиге чемпионов с "Реал Мадрид" и участия в чемпионате Европы со сборной Германии. "Я очень благодарен за эту особую награду, особенно потому, что она не основана только на спортивных достижениях. Для меня всегда было важно не быть просто футболистом", - сказал Кроос. Бывший игрок "Баварии" также недавно был признан Футболистом года.

Премьер-министр Швезиг отметила значительные contribucии Тони Крооса в футбол и его глубокую связь с Мекленбургом-Передней Померанией, что делает его идеальным кандидатом на Орден заслуг земли. Признание достижений и приверженности Крооса родному городу еще больше укрепляет его статус как уважаемого и известного посла Мекленбурга-Передней Померании за пределами его границ.

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