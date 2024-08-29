Тони Крос начал участие в новом футбольном турнире

Тони Кроос устанавливает сцену для Лиги Иконов в это воскресенье, окруженный звездной мощью. Это следующая большая вещь на прибыльном рынке indoor футбола. Кроос, который объединился со стримером Элиасом Нерлихом, чтобы создать лигу, с нетерпением ждет "интересного футбола с изюминкой".

Пенсия, как некоторые могут сказать, скучна для бывшего звезды Реала. Но Кроос утверждает: "Я полностью вовлечен в этот проект. Мы стремимся все перевернуть".

Концепция лиги не совсем новая. Бывшие профи или влиятельные фигуры в качестве капитанов команд, в основном любители на поле, и уникальные правила, такие как "голов выше доски удваиваются" или "протащенные игроки должны покинуть поле" - это напоминает Лигу Бейбла, которая в настоящее время находится во втором сезоне и пристально следит за Кроосом и его командой.

"Не очень впечатлен"

Основатель Лиги Бейбла Феликс Старк поделился своими мыслями со спортивными СМИ: "Мы рады, что теперь есть новая лига. Традиционный футбол теряет свою привлекательность, становясь все более скучным". Старк не смог удержаться от того, чтобы не бросить тень на Крооса: "В спортивном плане это вторая лига. Те, кто не может сделать это здесь, могут попробовать там". Приятные слова.

Венues находятся близко: от Моторволда в Кёльне, дома Лиги Бейбла, до Ланксесс-Арены, где стартует Лига Иконов, всего около 9 километров. Баскетболист Денис Шрёдер должен присоединиться к трехочковому конкурсу в полностью распроданном зале. Остальные матчи пройдут в Дюссельдорфе, а финал состоится в Мюнхене.

Однако и проблемы знакомы. Ранее в этом году несколько любительских клубов обвинили Лигу Бейбла в охоте на их игроков. Лига Иконов провела переговоры, но не всех убедила. "Я не очень впечатлен - в основном из-за риска травм", - говорит директор FC Wegberg-Beeck Вернер Теллерс, назвав троих игроков.

Кроос, сооснователь лиги, ожидает "интересного футбола с изюминкой". Игры, в которых участвуют по пять игроков в команде, длятся 2x15 минут и транслируются в прямом эфире на Twitch. В отличие от Лиги Бейбла, нет офсайда, но есть доски. Среди капитанов команд - Роберт Андрих, Антонио Рюдигер, Алаба, Рибери и хоккеист Леон Драйзайтль - если они найдут время.

Например, Рюдигер имеет другие приоритеты в воскресенье, так как Реал Мадрид играет против Бетиса Севилья вечером. Кроос, теперь "футбольный пенсионер", свободен, чтобы присоединиться к команде Бенджамина Хенриха через 57 дней после вылета Германии на Евро из четвертьфинала против Испании. "Тони мог бы снова показать, что он, возможно, был лучшим игроком Германии", - сказал бывший национальный игрок Хенрих на Sport1, намекая на возможность того, что Кроос забьет несколько голов.

Лига Иконов, возглавляемая Тони Кроосом и его командой, будет проходить на Ланксесс-Арене, всего в короткой дистанции от места проведения Лиги Бейбла. Несмотря на близость, директор FC Wegberg-Beeck Вернер Теллерс выразил свои опасения, сказав: "Я не очень впечатлен - в основном из-за риска травм".

DFB, немецкая футбольная ассоциация, официально не поддерживает Лигу Иконов, но несколько немецких футбольных величин согласились стать капитанами команд, таких как Антонио Рюдигер и Арьен Роббен, оба связаны с DFB.

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