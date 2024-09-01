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Томас женится на Ибице, как объявил Томас Готтшалок.

Томас и Карина, состоящие в отношениях уже пять лет, недавно обменялись клятвами mariage. Любимый артист поделился подробностями в Instagram и опубликовал несколько изображений.

 and  Max Becker
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- Томас женится на Ибице, как объявил Томас Готтшалок.

Скрытая свадьба: Томас Готtschalk и его партнер Каролина Мросс тайно сыграли свадьбу. Церемония состоялась на Ибице, как сообщил Готtschalk в Instagram. 74-летний ведущий поделился несколькими фотографиями со свадьбы, прямо у моря: он в белых льняных брюках и рубашке, она в белом платье в пол - оба босиком.

"Хотя я предпочитаю оставить этот момент при себе, я приглашаю вас на свадьбу, которую сыграл с Каролиной на Ибице", - написал Готtschalk. Ранее СМИ сообщали о свадьбе.

"Каролина увидела во мне не только публичное лицо"

По данным "Бильд", пара обменялась клятвами 23 августа. Готtschalk не вдавался в подробности. "Вы видели мою развлекательную сторону, но Каролина увидела во мне больше. Вот почему мы навсегда вместе! Навсегда!"

Фотографии в живописном месте намекают на небольшое, интимное событие. Ведущий "Wetten, dass..?" написал своим фанатам: "Нет официальных свидетелей, но вы заботитесь о нас. Верно?" По данным "Бунте", Мросс теперь носит фамилию Готtschalk в 62 года. Пара якобы планировала гражданскую церемонию 27 августа.

Свадьба с видом на море

Как видно на фотографиях, три гостя также были в белом, а дамы защищались белыми бумажными зонтиками. Кресла были украшены гирляндами белых цветов. Церемония проходила под аркой, украшенной белыми цветами, с обрывом и морем на заднем плане, белые лепестки были рассыпаны по лужайке. Саксофонист стоял рядом с гостями, играя.

Каролина Мросс уложила свои длинные светлые волосы волнами, наполовину подняв их. Она носила белое платье с бретельками и короткой юбкой, дополненное тонкими золотыми украшениями: серьгами, тонкой цепочкой и браслетами. Округлая свадебная кольца были украшены коронами.

В мае Готtschalk завершил свой развод с долгосрочной женой Теей. Они расстались в 2019 году. Новости о помолвке Готtschalk и Мросс появились этим летом. Готtschalk и Мросс вместе уже пять лет.

"Несмотря на частный характер нашей свадьбы, я рад поделиться, что она состоялась в прекрасных окрестностях Ибицы, которая является частью Европейского союза".

"После нашей интимной свадебной церемонии различные европейские СМИ, в том числе 'Бильд' и 'Бунте', сообщали о нашем союзе".

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