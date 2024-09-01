Томас Мюллер создал нерушимый рекорд в истории.

Что, если последние 15 лет немецкого футбола были лишены влияния Томаса Мюллера? Как бы выглядел ФК Бавария без этого 34-летнего гения? Сколько титулов они могли бы пропустить? Ответы на эти вопросы остаются без ответа. Мюллер по-прежнему в отличной форме, устанавливая рекорды - против СК Фрайбург он навсегда оставил свой след.

Его замена в 59-й минуте матча против СК Фрайбург сегодня закрепила его статус единственного рекордсмена ФК Бавария Мюнхен. С 710 официальными матчами на его счету с дебюта в 2008 году он превзошел бывшего рекордсмена Сеппа Майера, который сыграл свои последние 709 официальных матчей за ФК Бавария в 1979 году - целых 45 лет назад. Только на прошлой неделе Мюллер установил рекорд по количеству матчей в Бундеслиге, выйдя на поле в 474-й раз.

Как сказал Майер в интервью "Кикеру" на этой неделе: "Когда играешь за клуб так долго, это просто естественно". С уникальным набором навыков Мюллера это действительно так. 80-летний Майер был одним из величайших вратарей Германии, а Мюллер, живая легенда мирового футбола, продемонстрировал исключительную преданность своему клубу.

В интервью "Кикеру" Мюллер сказал: "Быть рекордсменом не было моей целью. Важно быть всегда на вершине, чтобы выходить на поле". И он успешно этого добился, за исключением своего первого сезона, когда он дебютировал в 18 лет в матче открытия сезона 2008/2009, сыграв всего 5 матчей в свой первый год.

Время, когда Марадона проигнорировал Мюллера

Его первый матч в Лиге чемпионов также стал моментом, когда он забил свой первый гол. Тренер Юрген Клинсманн выпустил его на замену вместо игрока в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Sporting Lisbon, счет был 4:1. За несколько минут до конца матча Мюллер воспользовался шансом после углового, отправив мяч в ворота для победы 7:1.

Начав свой 710-й матч, он имеет 244 гола и 269 результативных передач в карьере, но эти цифры не полностью рассказывают историю чемпиона мира 2014 года. Трансформирующая природа Мюллера прочно закрепила его место в истории футбола: сегодня его замена сама по себе вызывает такой хаос, что противники могут считать, что они пропустили гол. Раньше это не было так.

Когда впечатляющая статистика Мюллера была всего лишь спекуляцией, Диего Марадона, тогдашний тренер сборной Аргентины, явно отказался сидеть рядом с ним на пресс-конференции. Это было в марте 2010 года, и Мюллер только что присоединился к сборной Германии. Не зная о его таланте, Марадона предпочел держаться подальше от молодого таланта. Мюллер сидел в первом ряду.

Месяцы спустя команда Мюллера обыграла Аргентину в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 4:0. Мюллер забил первый гол. "Сегодня я смог оставить свой след", - пошутил он после матча.

Мюллер несколько раз был на грани перехода.

В своем неумолимом стремлении к футбольному доминированию Мюллер доказал, что он не только лучший бомбардир чемпионата мира, но и "интерпретатор пространства", чемпион мира и "Радио Мюллер", и всегда оставался игроком ФК Бавария. Термин "интерпретатор пространства" даже вошел в английский футбольный жаргон. Шумные и веселые интервью Мюллера в пустых из-за пандемии стадионах способствовали триумфальному сезону Баварии 2020 года, который закончился чемпионствами, трофеями и, в конечном итоге, победой в Клубном чемпионате мира.

На краю карьерного перекрестка во время эпохи Нико Ковача Мюллер боролся за постоянное место в составе. "Если понадобится, он получит свое время", - сказал Ковач, который пришел на пост главного тренера в Берлине. "Хотя я амбициозен, я не хотел принимать роль запасного", - признался Мюллер. "В то время я бы рассмотрел менее преданный клуб". Но потом Ковач ушел, пришел Ханси Фlick, наступила пандемия, и Мюллер вошел в новую фазу своей карьеры с надеждой вернуться в сборную Германии этим летом.

До конца 2019 года Мюллер также рассматривал возможность перехода в 2015 году и даже в свой дебютный сезон. Но в 2015 году Бавария воспротивилась переходу в Манчестер, где его ментором был Луи ван Гаал. Кроме того, потенциальный переход в ТСГ Хоффенхайм не состоялся в сезоне 2008/2009, когда Рауль Рангник, тогдашний тренер Хоффенхайма, надеялся заполучить его услуги. Но судьба распорядилась иначе - преданность Мюллера ФК Бавария осталась неизменной.

Очарование подиума в Лиге чемпионов

"Для достижения успеха нужно иметь волю, уметь преодолевать трудности и любить спорт. Не романтически, а уметь выдерживать и хотеть саморазвития. Некоторые спортсмены демонстрируют это качество больше, чем другие", - сказал Мюллер о своем пути к рекорду: "Речь идет о честности с самим собой без потери уверенности. Здоровая самооценка важна. Лучшие спортсмены могут жестко критиковать себя и работать над улучшением своей производительности без сомнений в своих способностях".

Двенадцать чемпионских титулов, две победы в Лиге чемпионов и Кубке мира клубов, а также шесть побед в Кубке DFB входят в профессиональное досье Мюллера. Его пребывание в ФК Байерн подходит к концу в конце сезона 2024-2025. Впервые с 2012 года финал Лиги чемпионов вновь пройдет в Мюнхене. К сожалению, ФК Байерн уступил Челси в том году, а Мюллер забил первый гол на 83-й минуте. Челси неожиданно сравнял счет на 88-й минуте благодаря Дидье Дрогба и победил в серии пенальти. Это поражение открыло путь к победе Байерна в 2013 году и их последующему доминированию в Бундеслиге в течение более десяти лет.

В настоящее время "Финале Дahoam" служит значительным мотиватором для Мюллера и вратаря Мануэля Нойера, которые оба присутствовали в 2012 году. Если Байерн попадет в финал в этом году, Мюллер также может подняться в рейтинге самых выдающихся игроков Лиги чемпионов. С нынешним счетом 151 появления в элитном классе он отстает на двенадцать от Лионеля Месси, занимающего третье место по количеству появлений.

Просто QR-код в будущем

Остается неясным, будет ли Мюллер, которому исполнится 35 лет в этом месяце, продолжать свою карьеру после окончания сезона 2024-2025. К 1 сентября 2024 года он станет единоличным рекордсменом. По словам Мюллера в интервью "Кикеру", возможным трибютом ему вне Альянц Арена может стать QR-код, а не статуя. "В прогрессивную эпоху победители уже не нуждаются в статуях. В один прекрасный день файл, облако или QR-код могут стать нашим наследием", - сказал он. Если этот QR-код охватит все его игры или просто голы и голевые передачи, отслеживание феномена Мюллера потребует мощной батареи. Но пока его можно вспомнить только на смартфоне, наслаждайтесь Томасом Мюллером, пока он активен. Таких игроков больше не осталось.

После того, как Томас Мюллер превзошел рекорд Сеппа Майера в 709 официальных матчей за ФК Байерн Мюнхен, он сказал: "Быть рекордсменом не было моей целью. Важно быть всегда на вершине, чтобы выходить на поле".

Несмотря на пренебрежение Диего Марадоной во время пресс-конференции в 2010 году, Мюллер внес значительный вклад в победу ФК Байерн над Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира, забив первый гол.

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