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СпортНовостиФК "Бавария"

Томас Мюллер наслаждается беспорядками в Баварии

Как мы можем изменить свой подход?

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Томас Мюллер выражает удовольствие в текущем положении вещей, заявляя
Томас Мюллер выражает удовольствие в текущем положении вещей, заявляя

Томас Мюллер наслаждается беспорядками в Баварии

Бавария еще не смогла одержать три победы подряд, и обычно на Сабнерштрассе царила бы напряженная атмосфера. Но под руководством нового тренера Винсента Компани все по-другому: кризисный Томас Мюллер полон энтузиазма.

Мюллер не собирался позволять ничто испортить ему настроение, и он оживленно беседовал со своим давним товарищем по команде Михаэлем Баллаком, экспертом DAZN. "Мы все еще на вершине?", - спросил Мюллер у Баллака после дикой ничьи 3:3 (2:2) с "Айнтрахтом": "Тогда все в порядке".

Под руководством Компани "Бавария" вновь продемонстрировала сильный контроль, создала множество моментов, но "Айнтрахт" трижды преуспел в контратаках, не оставляя места для ошибок. Эта рискованная тактика стала предметом критики Баллака, несмотря на его признание общего выступления "Баварии". В третий раз подряд они не смогли одержать победу.

"Что еще мы можем сделать?", - размышлял Мюллер, восхищаясь новым стилем футбола под руководством Компани. "Если бы мы сыграли этот матч 15 раз, мы бы выиграли 13 раз", - заключил 35-летний Мюллер: "Это хорошая стратегия, если вы доминируете над таким сильным соперником на выезде. Было приятно наблюдать, как мы контролировали соперника. Мы еще не одержали три победы, но я довольно доволен в этой кризисной ситуации".

Омар Мармуш и Юго Эikitike забили голы за "Айнтрахт", Мармуш забил гол на последней добавленной минуте - один из немногих шансов "Айнтрахта". "Эти двое - класс в таких ситуациях и просто забивают", - признал Мюллер, в конечном итоге согласившись со своим бывшим товарищем по команде Баллаком: "У меня было хорошее чувство на поле, но ты прав: мы в спорте, ориентированном на результат".

"Бавария" лидирует в таблице с 14 очками, следом идут "РБ Лейпциг" (14) и "Айнтрахт" (13). "Давайте останемся спокойными, это был фантастический труд команды, нам просто нужно продолжать", - сказал Компани: "Что эта команда делает прямо сейчас, необычно. У меня много веры".

Несмотря на продолжающуюся борьбу "Баварии" за третью победу, Томас Мюллер из FC "Бавария" остается оптимистичным. Он с энтузиазмом обсуждал стратегии с бывшим товарищем по команде Михаэлем Баллаком, выражая уверенность, что "Если бы мы сыграли этот матч 15 раз, мы бы выиграли 13 раз".

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