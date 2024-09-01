Босой и полностью одетый в белый цвет - Томас и Карина Мрос тайно поженились на частной свадебной церемонии.

Ведущий телевидения Томас Готtschalk и его спутница Карина Мросс тайно сыграли свадьбу

По данным "Bild", Готtschalk и Мросс обменялись клятвами на частной, богемной церемонии на испанском острове Ибица. Празднование состоялось 23 августа в пляжном вилле, арендованной Готtschalkом, в присутствии только его дочери Мелинды и нескольких близких друзей. Веселье продолжалось в ближайшем пляжном баре, где все были в купальных костюмах.

Готtschalk поделился с "Bild": "Было забавно, что во время нашей свадьбы туристы фотографировали рыб через стеклянное дно лодки. Но никто не был заинтересован в нас - даже профессионалы. Это была просто обычная свадьба на Ибице с тремя гостями". Пара обменялась клятвами босиком и в белой одежде, исполнив свою мечту о свадьбе.

Босиком и в белом

Выбранная дата имела для пары особое значение. 23 августа они впервые встретились на дне рождения друга в Баден-Бадене, и это был момент, когда они безумно влюбились.

Готtschalk ранее был женат на Тее Готtschalk с 1976 года. Пара благословлена двумя сыновьями. В марте 2019 года они объявили о своем разводе и завершили его в мае 2024 года. Менее чем через месяц Томас Готtschalk сделал предложение Карине Мросс, которая приняла его фамилию после свадьбы.

После завершения развода в мае 2024 года Томас Готtschalk быстро нашел любовь с Кариной Мросс. Их брак, полный очарования и простоты, символизировал новую главу в жизни Готtschalk.

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