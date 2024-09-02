Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.

В неожиданном повороте событий комик Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс обменялись клятвами в секретной свадьбе на Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне, никто не был готов к столь быстрому бракосочетанию.

Объявление о помолвке Готtschalka было типичным для него юмором, Complete с шуткой о том, как он потерял кольцо в гостиничном сейфе и сделал альтернативное из фольги от конфеты.

Однако его свадебный пост был далек от обычного юмора, он переполнялся эмоциями и сентиментальностью. "Хотя я предпочитаю держать это событие в секрете, я делюсь своей свадьбой с Кариной на Ибице с вами. Я учусь открывать вам свои самые глубокие эмоции, и это хороший повод начать", - написал Готtschalk, сопроводив пост коллекцией свадебных фотографий.

Он продолжил: "Вы видите мое обаятельное шоу-фасад, но Карина увидела прямо в мое сердце. Вот почему мы неразлучны! Навсегда и навсегда!" Он закончил просьбой к своим более чем 100 000 подписчикам стать виртуальными свидетелями. Он подкрепил это более фотографиями со свадьбы, используя тот же трогательный заголовок.

Сердечное сообщение Готtschalка тронуло многих. Два поста получили более 40 000 лайков за короткое время. Известные личности из мира развлечений поздравили их, в том числе легенда тенниса Борис Беккер, коллеги Биргит Шроунге и Саша, и звезда социальных сетей Риккардо Симонетти, среди других.

"Поздравляю вас обоих!" - прокомментировал Борис Беккер. Биргит Шроунге написала: "Теплые поздравления и пожелания счастливого будущего вместе". Певица Саша воскликнула: "Красиво! Поздравляю, вы оба!" Певица Томас Андерс отправил свои поздравления, сказав: "Поздравления от Клаудии и меня, и удачи вам обоим!"

Звезда социальных сетей Риккардо Симонетти, который недавно сам женился, оставил букет цветов и сообщение "Поздравляю". Крис Топпервиен, из шоу "Прощай, Германия", выразил свой восторг: "Томас Готtschalk, это ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ новости! У этого человека всегда две стороны! Вы никогда не были так близки! И ЭТО делает вас уникальным! Желаю вам обоим всего наилучшего!"

Другие известные знаменитости, которые отправили свои поздравления, включают ведущих Инго Номмсен, Фрауке Людов и Марике Амадо; судью "Пусть танцуют все" Хорхе Гонсалес; звезду реалити-шоу Эвелин Буредки; и актрис Дженни Элверс и Михаэла Шаффрат.

Секретная свадьба на Ибице открыла новую главу для Томаса Готtschalка и Карины Мросс, официально сделав их супружеской парой. Несмотря на то, что они держали свадьбу в секрете, трогательные посты и поздравительные сообщения затопили социальные сети, празднуя их союз.

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