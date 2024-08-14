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Томас Д. должен быть госпитализирован с возможным сепсисом.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
Всё к лучшему, что заканчивается хорошо? Томас Д действовал быстро, возможно, вовремя, чтобы...
Всё к лучшему, что заканчивается хорошо? Томас Д действовал быстро, возможно, вовремя, чтобы предотвратить худшее.

Томас Д. должен быть госпитализирован с возможным сепсисом.

Томас Д получает укус насекомого и изначально находится в хорошем расположении духа. Затем, внезапно, рэперFantastic Four попадает в отделение неотложной помощи и сообщает о возможном сепсисе. Это плохие новости для его второго проекта, The KBCS.

Неудача происходит в самый неподходящий момент: посреди своего текущего тура с гамбургской джазовой группой The KBCS рэперFantastic Four Томас Д был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи клиники во вторник. Степень серьезности ситуации изначально была неясна.

Ранее утром музыкант показал своим фанатам на Instagram большую шишку на левом предплечье в коротком видео. В то время он казался в хорошем настроении, комментируя свой пост: "Ниже локтя. Вчера меня укусило что-то. Насекомое, пожалуйста, свяжись со мной, иначе я действительно зол".

Обновление из клиники

Через несколько часов за ним последовало еще одно видео рэпера, на этот раз из отделения неотложной помощи больницы, где он сообщил своим фанатам, что ждет врача уже три часа. После того, как его ожидание, казалось, закончилось, последовало его последнее обновление. В клипе музыкант был показан с черной шинкой на пораженной руке и сказал: "Черт возьми... Через час узнаю, что у меня есть. Но, скорее всего, сепсис и животное, которое укусило сумку, так что теперь нужно обездвижить руку. Ух..."

Поскольку Томас Д не предоставил окончательный диагноз после этого сообщения, некоторые фанаты могут беспокоиться. Сепсис, также известный как сепсис, не должен быть легкомысленно. Это потенциально смертельное осложнение возникает при различных инфекционных заболеваниях и возникает, когда собственные защитные реакции организма на инфекцию повреждают собственные ткани и органы. Недавно с этим пришлось столкнуться Тилю Швайгеру после травмы ноги, и он даже столкнулся с угрозой ампутации.

То, как закончится история для Томаса Д, остается увидеть. То, что он сразу же обратился в отделение неотложной помощи, возможно, предотвратило худшее. Однако маловероятно, что Томас Д сможет продолжить свой текущий тур по плану. У него запланирован концерт в Йене, Тюрингия, в четверг, с последующими фестивалями.

Несмотря на неожиданный поворот событий, члены Fantastic Four решили сохранить развлекательность на своих запланированных шоу. Тем не менее, отсутствие Томаса Д из-за его состояния здоровья существенно повлияло на динамику выступлений группы.

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