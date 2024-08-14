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Том Пелфри и Кейли Куоко теперь помолвлены.

Они встречаются с 2022 года, у них родилась дочь в 2023 году, и теперь они помолвлены! Калеб Куоко и Том Пелфри помолвлены.

 and  Hanna Hofmann
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Том Пельфри и Кэйли Куoko стали родителями дочери в прошлом году.
Том Пельфри и Кэйли Куoko стали родителями дочери в прошлом году.

- Том Пелфри и Кейли Куоко теперь помолвлены.

Американская актриса Кейли Куоко помолвлена. Как "звезда Большого взрыва" объявила в Instagram Story в среду, ее партнер, актер Том Пелфри, сделал ей предложение. Ответ Куоко был очевиден - она демонстрирует внушительное кольцо на пальце и широкую улыбку. Ее единственный комментарий был: "Прекрасные выходные".

В мае 2022 года "актер Озарка" Пелфри и Куоко подтвердили, что они пара. Они познакомились всего несколько месяцев назад, но уже влюбились друг в друга. В марте 2023 года у них родилась дочь Матilda Carmine Richie. В то время Куоко написала: "Мы безумно счастливы и благодарны за этого маленького чуда". Они чувствовали себя невероятно благословленными. Она также нашла добрые слова для своего нынешнего жениха: "Том Пелфри, я не думала, что смогу любить тебя больше, но я люблю".

Пара познакомилась благодаря их общему менеджеру, Андреа Петт-Джозеф. В интервью "USA Today" Куоко сказала, что она считала, что эти двое актеров идеально подходят друг другу. "Мы сразу же почувствовали связь. Я чувствую, что знаю его всю свою жизнь", - сказала она и подчеркнула, что готова построить жизнь с Пелфри.

Кейли Куоко была замужем дважды раньше

Это не будет первой свадьбой Куоко: она вышла замуж за бывшего американского теннисиста Райана Свитинга в 2013 году, и они развелись в мае 2016 года. Она вышла замуж за американского шоу-Jumping-всадника Карла Кука в июне 2018 года, и они объявили о своем взаимном расставании в сентябре 2021 года. В отличие от Куоко, Пелфри никогда не был женат.

Прошлое Куоко не помешало ей снова почувствовать радость от помолвки, когда она с энтузиазмом делится своей радостной новостью. Несмотря на то, что она была замужем дважды раньше, Куоко кажется действительно счастливой со своим новым женихом, Томом Пелфри.

Прошлый опыт Куоко с браком, возможно, дал ей ценные знания, которые могут подготовить ее к более успешному союзу в будущем с Пелфри.

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