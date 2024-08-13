Том Круз делает зрелищный финал

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже завершилась грандиозным шоу. Никто иной, как голливудский актер и звезда боевиков Том Круз, вызвал мурашки по коже. "Дитт & Датт & Дитрих" представляет эпизод, который уже будоражит ожидания следующих Игр в Лос-Анджелесе.

2024 год прощается с Парижем фееричным финалом. В этом эпизоде подкаста ntv "Дитт & Датт & Дитрих" мы обсуждаем церемонию закрытия на стадионе "Стад де Франс", которая благодаря уникальному выступлению была возведена в ранг захватывающего зрелища.

Никто иной, как голливудский идол Том Круз создал грандиозный Höhepunkt, когда спустился с крыши стадиона на веревке и принял олимпийский флаг. С флагом в руках 62-летний актер пронесся по ночным улицам Парижа на мотоцикле, после того как был приветствован восторженными зрителями.

Перед этим мэр Парижа Анн Идальго символически передала флаг мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. Город на берегу Тихого океана примет летние Олимпийские игры 2028 года. Зрителей зажгли блистательным шоу с участием Red Hot Chili Peppers, Билли Эйлиш и Snoop Dogg, которые разогрели пляж Венеции перед большим "LA 28" и дали зажигательный анонс того, что ждет нас через четыре года.

Олимпийские игры в Париже официально заканчиваются незабываемой церемонией закрытия, отмеченной захватывающим выступлением Тома Круза. В ожидании Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе растет волнение, когда Париж передает эстафету Лос-Анджелесу во время церемонии.

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