- Толпы выходят на улицы, выступая за инклюзивность, в преддверии предстоящих выборов.

Перед предстоящими местными выборами в Дрездене на улицы вышли тысячи людей, демонстрируя свою единство, многообразие и поддержку демократии. Примерно 70 различных организаций, групп и общин пригласили на знаковое событие под названием "Толерантность". Леннарт Гаппе, один из организаторов, заявил: "Наша цель - передать сильное послание о том, что мы не сдадимся, каким бы ни был результат выборов". После собрания на железнодорожном вокзале Нестадт участники и 17 ярко украшенных грузовиков прошли через центр города.

Власти якобы сообщили, что на это мероприятие пришло около 2000 человек. Однако организаторы намекнули на предполагаемое участие 8000 человек в последующем митинге. Сначала власти сообщили, что собрание прошло мирно.

В воскресенье около 3,3 миллиона жителей штата получили право проголосовать. Результат остается неопределенным, как и пять лет назад, когда ХДС и АФД шли нос к носу в опросах. В то же время СДПГ, "Зеленые" и леворадикалы с нетерпением ждут своего возможного возвращения в парламент.

Выборы в ландтаг являются темой для обсуждения в преддверии дня голосования в воскресенье. Несмотря на разные оценки, участие в демонстрации, предшествовавшей выборам в ландтаг, было значительным, с заявлением организаторов о 8000 участников, в то время как власти сообщили о 2000.

Читайте также: