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Толпы протестуют против крайне правых идеологий в Эрфурте

В Эрфурте организаторы антифашистского митинга, ожидая присутствие 10 000 человек, увидели меньшее число участников.

 and  James Williams
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В Эрфурте множество людей собрались, чтобы выразить свой протест против растущей волны...
В Эрфурте множество людей собрались, чтобы выразить свой протест против растущей волны праворадикализма.

- Толпы протестуют против крайне правых идеологий в Эрфурте

Толпы вышли на улицы Э́рфурта на протест против ультраправого экстремизма. Организаторы сообщают о присутствии около 7000 человек у земельного парламента, в то время как власти оценивают число участников примерно в 4500. Первоначально на мероприятии, проходившем на Э́рфуртском анджере, присутствовало всего несколько сотен человек. Организаторы ожидали, что на протест придут более 10000 человек за неделю до выборов в ланде.

Целью протеста было выразить недовольство возможным дрейфом вправо в Германии и ожидаемой победой Альтернативы для Германии (АфД) на предстоящих выборах в Свободном государстве. В организации мероприятия приняли участие коалиция "Захвати места", Федерация немецких профсоюзов и культурная ассоциация. В течение нескольких недель АфД лидировала в опросах с существенным отрывом.

Массовый марш за гордость в Йене

Примерно 3000 человек вышли на улицы Йены в субботу под лозунгом "Тюрингия остается пестрой!" в рамках Дня гордости (CSD), как сообщают организаторы. Мероприятие было запланировано на неделю до выборов в ланде, и один из спикеров заявил: "Мы вновь показали красочный знак". По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 1700 человек. В Айзенахе около 350 человек вышли на протест против ультраправого экстремизма в субботу, сообщают полицейские.

Момент молчания в Золингене

Мероприятие в Э́рфурте началось в воскресенье с минуты молчания в память о предполагаемом исламистски мотивированном нападении в Золингене. После этого климатический активист Луиза Нойбауэр призвала протестующих сохранить решимость в борьбе за демократию и против ультраправых. "Речь не только о выборах в ланде 1 сентября", - заявила Нойбауэр. "Здесь защищено так многое".

Франц Цобель из ezra, консультативной службы Тюрингии для жертв праворадикального, расистского и антисемитского насилия, предостерег: "Праворадикальное насилие эскалирует там, где праворадикальные преступники получают поддержку общества". После победы кандидата от АфД Роберта Сессельмана на выборах в совет района Зонеберг число праворадикальных инцидентов в регионе значительно возросло.

Директор Бухенвальда: "Они настоящие нацисты"

Дженс-Кристоф Вальгер, директор Фонда памятников Бухенвальда и Миттельбау-Дора, обвинил АфД в Э́рфурте в не только искажении нацистского прошлого Германии, но и часто восхвалении нацизма. "Они настоящие нацисты", - заявил Вальгер. Несмотря на попытки представить себя как обычную консервативную силу, АфД на самом деле является националистической и популистской партией, утверждает Вальгер. Он призвал не допустить, чтобы они получили власть в правительстве.

Одновременно Вальгер призвал людей понять демократию не только как нечто сложное и длительное, но и как источник радости. "Демократия - это также радость", - заявил он.

Представитель Campact призвал запретить АфД в тех землях, где партия признана доказанно праворадикальной конституционной защитой. Помимо земельного союза Тюрингии, земельный союз АфД в Саксонии также находится под таким же наблюдением.

В последнее время в Тюрингии получили значительное внимание протесты против ультраправого экстремизма: митинг в Э́рфурте с минутой молчания в память о Золингене и марш Дня гордости (CSD) в Йене, на которых собрались большие толпы.

Организаторы мероприятия в Э́рфурте, в том числе коалиция "Захвати места" и Федерация немецких профсоюзов, подчеркнули важность демонстрации твердой позиции против возможного роста ультраправых с ожидаемой хорошей Performance АфД на предстоящих выборах.

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