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Только упаковки с скидкой считаются подходящими.

 and  Ann Bradley
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Загрязнение от процесса обжарки отрицательно влияет на производительность значительного числа...
Загрязнение от процесса обжарки отрицательно влияет на производительность значительного числа кофейных зерен при оценке.

Только упаковки с скидкой считаются подходящими.

В современных домах кофейные подушки стали популярными благодаря быстрому и простому приготовлению, часто встречаясь на кухнях вместе с капсулами, порошком и зернами. Однако они не впечатлили во время эко-теста.

Готовить кофе с подушками просто и бюджетно, но вы ограничены одними порциями, и вкус может не понравиться. Было протестировано 21 продукта с этикеткой "crema" из дисконт-магазинов, супермаркетов и аптек, в том числе шесть с био-знаком. Цены на подушки варьировались от 0,09 до 0,24 евро за штуку.

Лаборатории проанализировали кофейный порошок в подушках на наличие вредных веществ, таких как акриламид, образующийся во время обжарки кофе и связанный с риском рака, пестицидов и остатков минерального масла. Также проверялось наличие ократоксина А, грибкового токсина, и гарантировалось, что "100% Арабика" не содержат никаких робусты. В конце концов, оценивалось качество вкуса.

Шесть продуктов не прошли тест

Результаты? Загрязнители, образующиеся при обжарке, привели к плохим показателям многих кофейных подушек в тесте, и есть еще работа по совершенствованию выращивания кофе. Шесть продуктов были признаны "недостаточными". Например, "Melitta Bella Crema La Crema", "Laudatio Kaffee Pads Caffè Crema" от Netto и "Caffeciao Caffè Crema" содержали фуран, канцерогенное вещество, образующееся при нагревании пищи, и глифосат, спорный пестицид.

С другой стороны, подушки "Senseo-Caffè-Crema" получили низкую оценку вкуса. Дегустаторы описали его как лишенный аромата, резкий и с явной кислинкой, что приводит к несбалансированному вкусу. Тем не менее, он все еще получил "удовлетворительную" общую оценку.

Единственный продукт, получивший "хорошую" оценку, был "Fairglobe Faire Bio Kaffeepads Crema" от Lidl по 0,12 евро за подушку, что делает его чемпионом теста.

Несмотря на удобство, многие потребительские кофейные подушки содержат вредные вещества, такие как фуран и глифосат, что может представлять риск для здоровья. Покупатели могут захотеть рассмотреть альтернативы без загрязнений, чтобы убедиться, что их ежедневный напиток безопасен и приятен на вкус.

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