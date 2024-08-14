- Только около одного из четырех профессоров занимает женщина

В земельном округе Рейнланд-Пфальц женщины занимают лишь одну из четырех профессорских кафедр. В прошлом году в университетах и колледжах региона насчитывалось около 2200 профессоров, из которых только 631 были женщинами, согласно данным Статистического управления в Бад-Эмс.

Число женских профессорских кафедр увеличилось на семь процентов по сравнению с предыдущим годом, в то время как число мужских сократилось на 0,2 процента. "Хотя число женских профессорских кафедр выросло на 54 процентов за последние десять лет, значительные гендерные различия сохраняются на этих высоких должностях: число мужских профессорских кафедр составляло примерно 1600, что более чем в два с половиной раза превышает число женских", - было указано далее.

Несмотря на рост числа женских профессорских кафедр на 54 процентов за последние десять лет, гендерное неравенство по-прежнему сохраняется, при этом мужчин-профессоров намного больше, чем женщин. Для достижения равного представительства важно продолжать поощрять и поддерживать больше женщин в стремлении занять профессорские кафедры.

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