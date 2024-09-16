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Тито Джексон, известный участник музыкальной группы Jackson 5, скончался в возрасте 70 лет, как сообщили его сыновья.

Тито Джексон, один из любимых братьев, сформировавших-iconic pop-группу Джексон 5, скончался в возрасте 70 лет.

 and  Elizabeth Wells
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Тито Джексон, известный участник музыкальной группы Jackson 5, скончался в возрасте 70 лет, как сообщили его сыновья.

Тито, будучи третьим из девяти детей Джексонов, делил славу со знаменитыми братьями и сестрами, такими как Майкл и Джанет, из прославленной музыкальной династии, чьи песни до сих пор звучат в наших сердцах.

С разбитыми сердцами мы сообщаем о кончине нашего дорогого отца, Тито Джексон, легенды Рок-н-ролла, чье имя занесено в Зал славы. Мы шокированы, опечалены и глубоко опечалены этой неожиданной потерей. В заявлении, опубликованном в Instagram поздно вечером в воскресенье, наша семья выразила свою благодарность за поддержку и любовь, которые мы получили от поклонников со всего мира.

Группа The Jackson 5 была образована братьями Джеки, Тито, Джермейном, Марлоном и Майклом. В 1997 году они были включены в Зал славы рок-н-ролла, а их хиты, такие как "ABC", "I Want You Back" и "I'll Be There", продолжают звучать в наших сердцах.

The Jackson 5 стали известны под пристальным взглядом их отца, Джо Джексон, который поддерживал свою семью в Гэри, Индиана, работая на заводе и играя на гитаре. По мере роста музыкальных карьер семьи они переехали в Калифорнию.

Родившийся 15 октября 1953 года, Торриано Адарилл "Тито" Джексон был вокалистом и гитаристом в группе, часто оставаясь в тени растущих сольных карьер своих братьев. Майкл Джексон, один из самых известных исполнителей в мире, широко признанный Королем поп-музыки, был одним из тех, кто вышел на передний план.

Жизнь Майкла Джексона была прервана в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года.

В интервью Ассошиэйтед Пресс в декабре 2009 года Тито рассказал о возрожденной связи между членами семьи после смерти Майкла.

"Я бы сказал, что это действительно приблизило нас, заставило признать любовь, которую мы испытываем друг к другу, когда одного из нас больше нет. Это большая потеря", - сказал он, выразив свои чувства и неловкость от отсутствия, которое навсегда останется с нами.

"Даже сейчас бывают моменты, когда мне трудно поверить. Я думаю, что это никогда не покинет нас", - добавил он.

В 2014 году Тито признался, что его братья все еще чувствуют отсутствие Майкла во время их выступлений, которые продолжаются с международными турами.

"Я не думаю, что мы когда-нибудь привыкнем выступать без него. Он очень сильно нам не хватает", - сказал он, признавая вечное влияние Майкла. "Его дух с нами, когда мы выступаем. Это дает нам много положительной энергии и радости".

Перед своей кончиной Тито опубликовал сообщение на своей странице в Facebook 11 сентября 2020 года из Мюнхена, Германия, где он посетил мемориал с братьями, посвященный ihrem geliebten Bruder Michael Jackson.

"Перед нашим концертом в Мюнхене Джеки, Марлон и я почтили память нашего любимого брата Майкла Джексона у замечательного мемориала, посвященного ему. Мы глубоко благодарны за это драгоценное место, которое охраняет его память и наше общее наследие. Спасибо за то, что храните его дух живым", - написал он.

Тито Джексон был последним из девяти братьев и сестер Джексонов, кто начал сольную карьеру с дебютного альбома "Tito Time" в 2016 году. В 2017 году он выпустил песню "One Way Street" и признался Ассошиэйтед Пресс в 2019 году, что работает над следующим альбомом.

Тито объяснил свою нежелание преследовать сольную карьеру, предпочитая сосредоточиться на воспитании своих сыновей ТЖ, Тадж и Таррил, которые сформировали свою группу 3T. На своем веб-сайте можно послушать сингл, в котором участвуют 3T и Стиви Уандер, под названием "Люби друг друга".

Тито Джексон оставляет после себя братьев Джермейна, Рэнди, Марлона и Джеки, сестер Джанет, Ребби и Латоя, и их мать Кэтрин. Их отец скончался в 2018 году.

Смерть Тито Джексона была впервые сообщена журналом Entertainment Tonight.

Несмотря на процветающие сольные карьеры своих братьев, Тито Джексон продолжал выступать в качестве вокалиста и гитариста в The Jackson 5, используя свой талант и поддерживая наследие своей семьи. Как любящий отец, Тито приоритетно относился к воспитанию своих сыновей ТЖ, Тадж и Таррил, которые последовали за своей семьей в музыкальной индустрии в составе группы 3T.

После кончины своего отца братья Джексон, в том числе Тито, должны справиться со своей скорбью, продолжая чтить свои корни и нести дух Майкла в своих выступлениях.

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