Тито Джексон, известный участник музыкальной группы Джексон 5, умер в возрасте 70 лет, как сообщили его сыновья.

Тито был третьим ребенком в семье Джексонов, которая славится такими всемирно известными личностями, как Майкл и Джанет, чья музыка продолжает звучать в сердцах поклонников и по сей день.

"С тяжёлым сердцем мы вынуждены сообщить, что нашего дорогого отца, Тито Джексона, члена Зала славы рок-н-ролла, к сожалению, больше нет с нами. Мы шокированы, опечалены и разбиты этим горем. Тито был замечательным человеком, который всегда заботился о благополучии других," - сказали его сыновья ТД, Тайдж и Тарриль в посте в Instagram поздно вечером в воскресенье.

Изначально группа Jackson 5 состояла из братьев Джеки, Тито, Джермейна, Марлона и Майкла. Эта знаменитая семейная группа, введенная в Зал славы рок-н-ролла в 1997 году, произвела множество хитов номер один в 1970-х годах, таких как "ABC", "I Want You Back" и "I'll Be There".

Под руководством своего отца Джо Джексона, сталевара и гитариста, семья Джексонов прославилась в музыке в Гэри, Индиана. По мере роста их карьеры они переехали в Калифорнию.

Родившийся 15 октября 1953 года как Торриано Адарилл "Тито" Джексон, он был тихим фоновым певцом и гитаристом в Jackson 5. В то время как его братья начали сольные карьеры, в том числе Майкл, который стал одним из самых узнаваемых поп-звезд в мире, Тито оставался относительно неизвестным.

Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года.

Говоря с Ассошиэйтед Пресс в 2009 году, Тито Джексон сказал, что кончина его младшего брата сблизила их всех.

"Конечно, это сблизило нас. Осознать любовь, которую мы испытываем друг к другу, когда одного из нас нет больше, - это значительная потеря," - сказал он, размышляя о своей глубокой скорби.

"Есть моменты, когда я не могу поверить в это. Думаю, это никогда не пройдет," - сказал он о своих чувствах постоянного шока.

Тито Джексон подтвердил в 2014 году, что он и его братья все еще чувствуют отсутствие Майкла во время своих выступлений, которые продолжаются с международными турами.

"Я не думаю, что мы когда-нибудь привыкнем выступать без него. Он очень сильно отсутствует," - сказал он, добавив, что они чувствуют его присутствие на сцене, дающее им энергию и вызывающее улыбки.

Перед своей кончиной Тито опубликовал сообщение на своей странице в Facebook из Мюнхена, Германия, 11 сентября, где он посетил мемориал Майкла вместе со своими братьями.

"Перед нашим концертом в Мюнхене мои братья Джеки, Марлон и я посетили прекрасный мемориал, посвященный нашей любимой брату Майклу Джексону. Мы действительно благодарны за это замечательное место, которое чествует не только его память, но и наше общее наследие. Спасибо всем, кто сохраняет его дух живым," - написал он.

Тито Джексон выпустил свой первый сольный проект "Tito Time" в 2016 году, а затем песню "One Way Street" в 2017 году. В интервью Ассошиэйтед Пресс в 2019 году он сказал, что работает над своим вторым альбомом.

Тито Джексон пережил своих братьев Джермейна, Рэнди, Марлона и Джеки, своих сестер Джанет, Ребби и Латоя, и их мать Кэтрин. К сожалению, их отец скончался в 2018 году.

Смерть Тито Джексона впервые была сообщена развлекательным журналом Entertainment Tonight.

