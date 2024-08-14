Тиссенкрупп пишет цифры в красный цвет

Кризисная промышленная группа Thyssenkrupp не видит улучшений в своей ситуации в ближайшие месяцы. На весь год компания теперь ожидает убыток в трехзначной сумме в миллиардах евро. Только что закончившийся квартал уже принес убыток в размере 54 миллионов евро.

Промышленная группа Thyssenkrupp, испытывающая трудности, оказалась в убытке. В третьем квартале своего финансового года она сообщила об убытке в размере 54 миллионов евро, в отличие от прибыли в 83 миллиона евро в том же периоде прошлого года. Результаты операционной деятельности в сталелитейном дивизионе, будущее которого неопределенно, упали почти на 50% из-за низких цен на материалы и других факторов. Ситуацию усугубила неожиданная статья расходов в размере около 80 миллионов евро на дополнительные затраты по наследующим проектам в цементном секторе.

Thyssenkrupp уже скорректировал свой прогноз для третьего квартала финансового года 2023/24 (по состоянию на 30 сентября) в конце июля. Теперь компания также скорректировала свой чистый прогноз: она ожидает убыток в диапазоне от средних до высоких трехзначных миллионов евро. По состоянию на девять месяцев убыток уже составил 446 миллионов евро.

"Стабилизация рынка в краткосрочной перспективе в текущем финансовом году не предвидится", - заявила компания. Планируемые шаги по повышению эффективности в рамках программы APEX не достаточно, чтобы компенсировать убытки. Компания сталкивается со слабым спросом от ключевых клиентов в автомобильной, машиностроительной и строительной отраслях, а также с persistently высокие затраты на энергию.

Результат операционной деятельности (прибыль до налогообложения, скорректированная по EBIT) сократился до 149 миллионов евро с 243 миллионов евро в предыдущем квартале. Выручка снизилась на шесть процентов до почти девяти миллиардов евро. В настоящее время в компании работает 97 860 человек.

Несмотря на усилия компании по повышению эффективности в рамках программы APEX, сложные рыночные условия сохраняются. Другие ключевые отрасли, такие как автомобилестроение и строительство, продолжают способствовать слабому спросу на Thyssenkrupp, что вызывает обеспокоенность в области, помимо сталелитейного дивизиона.

Принимая меры по устранению этих проблем, Thyssenkrupp изучает различные стратегические варианты, в том числе потенциальные партнерства или продажи, чтобы улучшить свое финансовое положение и гарантировать долгосрочную устойчивость.

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