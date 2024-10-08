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Тёч мстит за жестокое обращение с немецким игроком НХЛ

 and  Max Becker
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Петерка пережил некоторые сложные времена на Европейском туре.
Петерка пережил некоторые сложные времена на Европейском туре.

Тёч мстит за жестокое обращение с немецким игроком НХЛ

Джон-Джейсон Петерка завершил свою европейскую поездку с головной болью. Во время второго матча НХЛ «Баффало Сэйбрз» против «Нью-Джерси Девилз» в Праге ему досталось тяжёлое испытание. В близком поединке, закончившемся поражением «Сэйбрз» со счётом 1:3, Петерка получил сотрясение мозга после сильного проверенного удара от Брендена Диллона. Инцидент произошёл рано в первом периоде, что вынудило Петерку покинуть игру.

Соратник Алекс Туч был явно расстроен ситуацией и набросился на Диллона на льду вскоре после этого. «Я увидел, как Петерка лежит на льду, а потом мой взгляд упал на Диллона», — прокомментировал Туч. «Я соперничал с Диллоном со времён начала своей карьеры. Хотя получение удара — неотъемлемая часть хоккея, когда такие игроки, как Петерка, становятся жертвами, нужно принимать меры — независимо от того, против кого ты играешь».

«Сэйбрз» удалось открыть счёт благодаря Тэгу Томпсону (29), но Сеамус Кейси (32), Пол Котер (48) и швейцарец Тимо Майер (55) переломили ход матча. К сожалению, команда потерпела похожее поражение от «Нью-Джерси Девилз» накануне, а Петерка был автором единственного гола «Сэйбрз».

Впереди предстоят матчи в Северной Америке, где немецкая звезда Леон Драйзайтль поведёт «Эдмонтон Ойлерз» против «Виннипег Джетс» на домашнем льду. Пока неизвестно, сколько времени Петерка проведёт вне игры. До игр Global Series в Праге «Сэйбрз» путешествовали по Европе, одержав победу со счётом 5:0 над хозяевами, «Красным быком», на открытии SAP Garden в Мюнхене. После матча Петерка и его товарищи по команде окунулись в празднование Октоберфеста на родине.

Игроки «Сэйбрз» выразили свою поддержку Петерке, многие из них говорили об инциденте во время послематчевых интервью. Несмотря на неудачу, поклонники спорта по всему миру были опечалены травмой Петерки и ждут его скорейшего выздоровления.

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