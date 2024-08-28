- Тим Бертон выражает свое недоумение по поводу известности и успеха, которые "Жук жука" получил.

Режиссер Тим Бёртон был ошеломлен успехом, который получил его необычный ужас-комедия "Бэтлджус". Несмотря на глубокую привязанность к фильму, Бёртон, 66 лет, не мог полностью понять его популярность, как он упомянул на Венецианском кинофестивале.

В этом необычном ужас-комедии 1988 года известный актер Майкл Китон сыграл роль Бэтлджуса, с его характерными темными кругами вокруг глаз и растрепанными волосами. Бэтлджус стал долговечным символом популярной культуры. Китон, теперь 72 года, сказал: "Это очень редко быть частью чего-то, что можно несомненно назвать 100% оригинальным и уникальным."

Сегодня на 81-м Венецианском кинофестивале покажут "Бэтлджус Бэтлджус". Кроме Китона, в фильме вернутся актеры Винона Райдер и Кэтрин О'Хара. Ортега из "Среды" сыграет дочь Лайды, а также в фильме появятся Моника Беллуччи и Вильем Дефо.

Лайда Дитц (Райдер), которую прежде преследовал Бэтлджус, все еще сталкивается с ним после трех десятилетий. Трагедия происходит в семье Дитц, и они снова собираются в доме, где все началось. И, конечно же, свежий хаос не за горами.

Люди пришли на 81-й Венецианский кинофестиваль, чтобы увидеть возвращение Виноны Райдер и Кэтрин О'Хара в "Бэтлджус Бэтлджус". На протяжении многих лет оригинальный "Бэтлджус" остается любимым символом среди публики.

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