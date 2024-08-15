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Тиль и Борн потеряли своего босса.

Прощай, сцена преступления города Мюнстера

 and  Alex Stellmacher
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Этот образ не просуществует на «месте преступления» в Мюнстере долго
Этот образ не просуществует на «месте преступления» в Мюнстере долго

Тиль и Борн потеряли своего босса.

Регулярно эпизоды "Таторт" из Мюнстера с комиссаром Тиллем и судебно-медицинским экспертом Борне занимают лидирующие позиции в рейтингах криминальной серии ARD. Однако поклонники должны теперь попрощаться с центральной фигурой: актриса Мехтильд Гроссманн, известная как Вильгельмина Клемм, покидает криминальную серию ARD.

Женщина с сигаретой в руке и узнаваемым низким голосом говорит "Прощай": Мехтильд Гроссманн, которая более 22 лет играла прокурора в мюнстерском "Таторте", покинет криминальную серию ARD в 2025 году. Об этом объявил Вест-Германский радиовещательный центр (WDR).

В качестве босса комиссара Тилля и профессора Борне актриса появится в трех новых эпизодах, после чего планирует посвятить себя новым задачам, цитирует Гроссманн станция. В рейтинговом успехе ARD она играет прокурора Вильгельмину Клемм.

"Если последний мюнстерский 'Таторт' со мной будет показан в конце 2025 года, мне будет 77 лет, и я не собираюсь прекращать работать. Я продолжу играть в театре и давать чтения, предпочтительно с музыкой - и если WDR когда-нибудь будет искать кого-то на роль зловещего убийцы, я буду там сразу же", - говорит Гроссманн, согласно заявлению WDR.

Рожденная в Мюнстере в 1948 году, актриса является частью состава "Таторта" с первого эпизода в 2002 году. Перед ней только Фридерике Кемперт покинула долгоживущий ансамбль, исполняя роль ассистентки Борне Надежды Крузенштерн.

Спасибо коллегам

Карьера Гроссманн началась в 1963 году в Театре Бремена. Впервые она работала с танцовщицей и хореографом Пина Пауш в 1976 году. С 1977 по 1979 год она была задействована в Schauspielhaus Bochum, прежде чем отметить мировые успехи с Танцевальным театром Пина Бауш из Вупперталя в течение многих лет. Однако не как танцовщица, как она подчеркивает на своем собственном сайте. Она также снималась в фильмах с Райнером Вернером Фассбиндером и Каролиной Линк. В Университете искусств Фолькванг в Эссене она преподавала историю танца и актерское мастерство.

"Было честью и удовольствием играть с Кристиной Уршпрух и Борном Меером, многие годы с Фридерике Кемперт и замечательным Ваттером - Клаусом Д. Клаусництером, и, конечно же, с Акселем Прахлом и Яном-Йозефом Лиферсом в течение стольких лет - 23 лет", - говорит актриса, согласно заявлению.

46-й мюнстерский "Таторт", "Man stirbt nur zweimal" - все еще с Гроссманн, запланирован к показу в четвертом квартале 2024 года. Детективы вокруг Тилля, Борне, Гроссманн и других остаются одними из самых популярных эпизодов криминальной серии в течение многих лет, несмотря на или благодаря своему высокому уровню буффонады.

Несмотря на свой уход из криминальной серии ARD в 2025 году, Мехтильд Гроссманн, широко известная как прокурор Вильгельмина Клемм в мюнстерских "Татортах", продолжит играть в театре и давать чтения. Телеэкран продолжит транслировать ее присутствие в трех предстоящих эпизодах сериала, прежде чем она приступит к новым задачам.

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