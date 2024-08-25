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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Террористическая группировка ИГИЛ опубликовала видео с видом человека, ответственного за взрыв в Солингене.

 and  Anne Legman
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Власти идентифицировали участвующего как Исса Х., тогда как нападающий, изображенный в видео ИГ,...
Власти идентифицировали участвующего как Исса Х., тогда как нападающий, изображенный в видео ИГ, известен как Самарканд А., возможно, его псевдонимом на поле брани.

Террористическая группировка ИГИЛ опубликовала видео с видом человека, ответственного за взрыв в Солингене.

После инцидента с ножевым нападением в Солingen террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за это событие. Пропагандистские каналы также распространили видео, якобы содержащее нападение и клятву верности лидеру ИГ.

Через два дня после смертельного ножевого нападения в Солingen ИГ распространило видео, якобы содержащее нападавшего. В коротком, примерно 60-секундном видео, замаскированная молодая фигура держит длинный нож перед камерой и клянется в верности лидеру ИГ, называя его "Амиром" по-арабски. В субботу ИГ уже взяло на себя ответственность за нападение, в результате которого погибли трое человек.

Через свои онлайн-пропагандистские сети ИГ заявило, что получило видео от нападавшего в Солingen. Происхождение и подлинность видео, а также личность человека на нем еще не подтверждены. Человек представляет себя как Самарканд А. - предположительно псевдоним - и заявляет, что родом из Дейр эз-Зор на востоке Сирии. Этот регион по-прежнему является убежищем для активных ячеек ИГ и продолжает запускать атаки.

Подозреваемый в нападении, 26-летний сирийский национальный, сдался в субботу вечером и находится под стражей. Прокуратура обвиняет его в приверженности ИГ. Его радикальные исламские убеждения привели к тому, что он атаковал как можно больше "неверных" во время городского фестиваля в Солingen. Он был опознан как Исса Х.

Человек на видео ИГ заявляет, что его нападение - месть за убийство мусульман в Сирии, Ираке и Боснии. Он выражает сочувствие своим родителям, заявляя, что его действие также является местью за "людей в Палестине", которые страдают от резни, поддерживаемой "сионистами". - отсылка к продолжающемуся конфликту между Израилем и исламским ХАМАСом в Газе.

Некоторые аналитики связывают растущую угрозу терроризма и радикализации в исламском мире с затяжным конфликтом в Газе. Германия, наряду с США, считается одним из основных союзников Израиля и крупнейшим поставщиком оружия.

Комиссия начала расследование подлинности видео ИГ и личность подозреваемого. Европейский координатор по борьбе с терроризмом, комиссия, выразила обеспокоенность растущим использованием социальных сетей для террористической пропаганды.

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