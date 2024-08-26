Террористическая группировка ИГ раскрыла подозрительные кадры стрелка, причастного к инциденту в Солингене.

После недавнего ножевого нападения в Солingen террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за инцидент. Различные пропагандистские каналы также опубликовали видео, якобы содержащее интервью с преступником, в котором он объясняет мотивы своего поступка и клянется в верности лидеру ИГ.

Через два дня ИГ распространило через свои онлайн-пропагандистские сети видео, предположительно, показывающее нападавшего. В этом ролике длительностью около минуты можно увидеть фигуру в капюшоне, держащую длинный нож перед камерой. Личность клянется в верности лидеру ИГ, называемому "Эмиром", на арабском языке. В субботу ИГ признало нападение, в результате которого погибли трое человек.

ИГ заявило, что получило видеозаписи от нападавшего с ножевого нападения в Солingen через свои онлайн-пропагандистские платформы. Точное время и подлинность видео неясны, как и личность человека на нем – является ли он действительно преступником. Мужчина, представившийся как Самарканд А. – возможно, это псевдоним – якобы родом из Дейр эз-Зор в восточной Сирии, где продолжают функционировать ячейки ИГ и совершаются нападения.

Подозреваемый, 26-летний сирийский гражданин, сдался в субботу вечером и теперь находится под стражей. Федеральная прокуратура обвиняет его в поддержке ИГ и мотивации убить как можно больше "неверных" на городском фестивале в Солingen из-за своих крайних исламских убеждений. Он был идентифицирован как Исса Х.

Человек на видео ИГ описал свое нападение как месть за преследование мусульман в Сирии, Ираке и Боснии. Обращаясь к своим родителям, он упомянул, что его нападение также является реакцией на "людей в Палестине", которые подвергаются массовым убийствам с помощью "сионистов" – отсылка к продолжающемуся конфликту между Израилем и исламской ХАМАС в секторе Газа.

Некоторые эксперты argue, что угроза терроризма и радикализации в исламском мире усилилась из-за затянувшегося конфликта в Газе. Германия, наряду с США, является одним из главных союзников Израиля и одним из крупнейших поставщиков оружия.

Комиссия провела встречу, чтобы обсудить подлинность и последствия видео ИГ и ножевого нападения в Солingen. Комиссия выразила озабоченность возможным ростом экстремистских убеждений среди некоторых individuals и призвала к усилению усилий по противодействию радикализации.

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