- Террористическая группа подтвердила ответственность за нападение на Ножевщину в Солингене - Задержание

В связи с нападением с ножом в Солingen полиция задержала человека в центре размещения беженцев в городе. Предполагаемые связи находятся под следствием, как подтвердил представитель полиции агентству «Дойче Прессе-Агентур». Ранее экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за инцидент, в результате которого погибли трое человек и были ранены многие.

Неизвестный человек, как сообщается, напал на прохожих во время празднования юбилея в Солingen, в районе Бергишес-Ланд, в пятницу вечером. Нападавший затем скрылся в хаосе и панике. Трагически погибли двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет и 56-летняя женщина. Восьмерых человек ранили, четверо из них в критическом состоянии. Полицейский начальник Солingen Торстен Флейсс заявил, что исходя из текущей ситуации и предварительного визуального анализа, есть основания полагать, что это было «очень целенаправленное нападение на шею» на жертв.

Полиция провела рейд в центре для беженцев в Солingen

После задержания вечером представитель полиции отказался предоставить дополнительную информацию. Ранее в центр размещения беженцев в бывшем налоговом управлении Солingen ворвалась большая группа полицейских. «У нас есть подозрения, и мы в настоящее время проводим полицейские процедуры», - сказал представитель полиции. В операции также участвовала специальная команда. Около ста офицеров оцепили район.

ИГ: Месть за мусульман в «Палестине»

ИГ взяло на себя ответственность за нападение. Через свой медиа-портал Амак они заявили, что нападавший был членом ИГ и совершил нападение «в качестве мести за мусульман в Палестине и других местах». Нападение было направлено против «группы христиан». Полиция Дюссельдорфа также получила заявление ИГ о взятии на себя ответственности. Теперь необходимо проверить подлинность этого заявления, сказал представитель полиции. Сообщалось из источников следствия, что ИГ часто берет на себя ответственность за акт без подлинной связи между преступником.

Вероятно, ИГ упоминает «Палестину» в связи с конфликтом в секторе Газа между Израилем и исламистской ХАМАС. Ни ИГ, ни террористическая организация Аль-Каида не имеют альянсов с ХАМАС. Тем не менее, аналитики считают, что угроза терроризма и радикализации в исламском мире усилилась из-за затянувшегося конфликта в Газе. Германия, наряду с США, считается одним из ключевых союзников Израиля и значимым поставщиком оружия.

Прокурор: не исключается террористический мотив

Что касается возможного мотива, старший прокурор Маркус Касперс сказал на пресс-конференции в Вуппертале днем, «мы еще не установили мотив, но исходя из общей ситуации, мы не можем исключить первоначальное подозрение на террористический мотив».

Если признаки террористической преступности возрастут, Генеральная прокуратура может взять дело под свой контроль. Расследование ведется по подозрению в убийстве в трех случаях и покушении на убийство с огнестрельным ранением в восьми случаях, как сообщил Касперс. Полиция в настоящее время рассматривает возможность одиночного преступника.

15-летний подозревается в недонесении о планируемом преступлении

Сообщения о том, что оружие уже найдено, не подтвердил Флейсс. Было собрано несколько ножей, «которые мы теперь будем проверять по одному», чтобы определить, какой из них был использован в нападении. Многие детали, такие как те, которые касаются ножей или последовательности нападения, остаются неясными по тактическим причинам следствия.

Уже был задержан 15-летний подросток, которого полиция не считает виновником. Возможные обвинения против него - недонесение о планируемых преступлениях. «Согласно показаниям свидетелей, неизвестный человек якобы беседовал с подростком непосредственно перед нападением о намерениях, которые соответствовали бы преступлению», - сказал Касперс.

Звонки экстренной помощи поступили в 21:37

Флейсс описал, что в пятницу вечером в 21:37 в центр управления полиции Вупперталя поступили многочисленные звонки экстренной помощи. Сообщалось, что мужчина ножом ранил людей во время 650-летия Солingen - «Фестиваля многообразия».

Инцидент в Солingen вызвал шок по всей стране. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) назвал это «жутким преступлением». «Мы не должны терпеть такие деяния в нашем обществе и должны продолжать решительно им противостоять», - сказал политик СДПГ на мероприятии в Бранденбурге в Штахнсдорфе.

Фесер недавно выступала за ужесточение законов о ношении оружия

Свидетели инцидента могут отправить полиции фотографии и видео с телефонов через портал советов (www.nrw.hinweisportal.de). Город Солingen установил горячую линию для граждан, которые ищут пропавших без вести (0212 - 290-2000). Было получено много звонков от обеспокоенных родственников, как было объявлено.

Министр юстиции федерального правительства Марко Бушманн объявил о планах обсудить правила ношения ножей. «Мы теперь соберемся в правительстве, чтобы продвинуть борьбу с таким типом преступлений с ножом», - сказал политик из ФДП «Бильду ам Зонтаг».

На данный момент ФДП отвергла предложения Фесер о более строгих ограничениях. СДПГ призывает к четкому ужесточению законов. В общественных местах ножи должны носить только до длины лезвия шесть сантиметров вместо существующих двенадцати сантиметров. Также должен быть введен общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

Рейд полиции в предполагаемом центре для беженцев продолжался, так как они считали, что подозреваемый мог там проживать. Представитель полиции сказал: «Мы продолжаем расследование в центре для беженцев в Солingen, так как наши первоначальные следы ведут туда».

Кроме того, нападение в Солingen вызывает опасения по поводу возможной радикализации в сообществах беженцев. Некоторые политики и аналитики призывают ужесточить процедуры проверки беженцев, утверждая, что меры должны быть приняты для предотвращения того, чтобы люди с экстремистскими симпатиями въезжали в страну.

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