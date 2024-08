- Террор в Тейлоре на Темзе?

Вершина тура суперлативов станет радостным завершением грандиозного шоу. Пять концертов на лондонском стадионе Уэмбли станут заключительным аккордом европейской части тура Эры Тейлор Свифт (34). Однако после отмены концертов в Вене из-за угрозы теракта среди ожидания также витает обеспокоенный вопрос: все ли пройдет гладко в британской столице? Почти полмиллиона "свифтян", как называют фанатов американской певицы, хотят присутствовать на пяти выступлениях.

Австрийская полиция обнаружила план предполагаемого исламистского нападения на мероприятие непосредственно перед первым живым концертом в Вене. Трое подозреваемых были арестованы. 19-летний юноша признался - якобы планировал устроить кровавую бойню среди "свифтян" возле стадиона в Вене - но в воскресенье произошел перелом: молодой человек теперь отрицает все обвинения.

Скотланд-Ярд не видит угрозы теракта

Распространяется ли страх перед терроризмом и на Тейлор на Темзе? Не в Лондоне. "Нет никаких признаков того, что дела, расследуемые австрийскими властями, окажут какое-либо влияние на предстоящие события здесь в Лондоне", - заявил Департамент полиции метрополии агентству ДПА.

Скотланд-Ярд тесно сотрудничает с командами безопасности организаторов и другими партнерами, чтобы гарантировать наличие соответствующих планов безопасности и наблюдения. Они также тщательно изучат всю новую информацию.

Ранее британский министр внутренних дел Дайана Джонсон объявила, что лондонская полиция оценит все данные и проведет риск-оценку для каждого события в стране.

Уроки, извлеченные из нападения в Манчестере

Мэр Лондона Садик Хан пытается успокоить опасения. Он сказал Sky News, что Лондон с нетерпением ждет возвращения Тейлор Свифт.

Суперзвезда уже выступила трижды на Уэмбли в начале тура Эры. Город был в абсолютном лихорадочном состоянии. Была опубликована карта Тейлор Свифт лондонского метро: каждая линия была названа в честь разных альбомов и нарисована в соответствующих цветах.

Станции были названы в честь песен, таких как "Я знала, что ты в беде" и "Все слишком хорошо". Королевская гвардия сыграла версию хита Свифт "Тряхнуть этим" во время церемонии смены караула в Букингемском дворце - официальный аккаунт королевской семьи опубликовал видео.

Хан подчеркнул, что Лондон - международный город, который регулярно проводит крупные мероприятия. "У нас есть обширный опыт мониторинга этих событий, мы никогда не бываем самоуверенны".

Лондон также извлек многие уроки из взрывного нападения на концерт в Манчестер-Арене в 2017 году. Исламистский террорист взорвал бомбу на концерте американской певицы Арианы Гранде, в результате чего погибли 22 человека.

В последнее время британская полиция была в действии не только в Лондоне, но и в многочисленных других городах из-за праворадикальных беспорядков. Были жестокие беспорядки, в результате которых были задержаны сотни человек. Это последовало за нападением ножом на танцевальный класс Тейлор Свифт для учеников начальной школы в северо-западном английском городе Саутпорт. Трое девочек погибли. В отличие от утверждений праворадикальных беспорядков, подозреваемый не является мигрантом-мусульманином, а родился в Великобритании сыном руандийцев.

На данный момент не было объявлено никаких конкретных мер по укреплению безопасности вокруг концертов в Лондоне. Веб-сайт стадиона Уэмбли заявил, что тем, у кого нет билетов, не следует ехать. "Никто не может стоять перед входом или на Олимпийских ступенях перед стадионом". Однако это уведомление уже было дано в июне перед первыми выступлениями Свифт в Лондоне, согласно сообщению журнала Time.

Предполагаемое увеличение перепродажи билетов

Остается неясным, откажется ли значительное количество "свифтян" от незабываемой ночи со своим кумиром из-за опасений по поводу нападения. Британская газета "Independent" сообщила, что после отмены концертов в Вене на сайте перепродажи билетов наблюдалось увеличение доступных билетов на концерт Свифт. Однако невозможно подтвердить, действительно ли это так или это было из-за обеспокоенных фанатов, которые предпочли воздержаться из страха перед нападением.

Суперзвезда сейчас делает перерыв в Лондоне. Тур Эры возобновится в ноябре шестью концертами в канадском городе Торонто. В декабре запланировано еще три шоу на западном побережье Канады в Ванкувере.

despite the terror threats in Vienna and recent incidents in other cities, Scotland Yard assures no terror threat exists for Taylor Swift's concerts at London's Wembley Stadium. The Manchester attack in 2017 has taught London valuable lessons in enhancing event security, ensuring a safe environment for 'Swifties' at The Manchester's upcoming shows.

Читайте также: