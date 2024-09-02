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Тереза Фишер завершила операцию на ногах.

 and  Viktoriya Miller
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Физическое состояние Терезы Фишер вернулось к состоянию равновесия.
Физическое состояние Терезы Фишер вернулось к состоянию равновесия.

Тереза Фишер завершила операцию на ногах.

В 2019 году в 14-м сезоне "Германии ищет супермодель" (GNTM) победила Симона Ковальски. Однако больше всего внимания привлекла участница Терезия Фишер, занявшая 11-е место. Не благодаря модельным способностям Фишер, а из-за ее необычных пластических операций.

Фишер начала свой путь в пластической хирургии в 2016 году, стремясь удлинить ноги - последствие травли в школе, которая заставляла ее чувствовать себя маленькой. Она объяснила, что в этом типе операции бедренные кости разрезаются изнутри, и в обеих сторонах вставляются телескопические стержни, которые постепенно удлиняются на миллиметр в день.

Но операции не ограничились только этим. Фишер также подвергалась процедурам на нижних конечностях, ссылаясь на трудности с определенными сексуальными позами и отсутствие гибкости в постели.

Теперь она ростом 1,84 метра

Операции не прошли без осложнений и сильной боли. Врачи оперировали ноги Фишер восемь раз, прежде чем удалить удлиняющие стержни и винты из ее нижних конечностей в конце июня. Кажется, процедура finally закончилась. Теперь Фишер ростом 1,84 метра, выше своего первоначального роста 1,70 метра.

Фишер не смогла сдержать радости, когда ее интервьюировала газета Bild на недавнем событии в Гамбурге. "Я должна сказать, что я гораздо более гибкая и грациозная - даже в постели. Потому что пропорции сбалансированы", - поделилась она.

Она также выразила облегчение, сказав: "Я просто рада, что наконец-то покончила с этим. Что у меня есть ноги, на которых я могу нормально ходить. Что я могу теперь показать ему средний палец, потому что он больше не имеет представителя, которого всегда хотел: высокую модель рядом с собой".

Экс-парень Фишер, документалист Томас Бехренд, которого она обвинила в давлении на нее для прохождения операции по удлинению ног. Фишер и Бехренд, который на 28 лет старше, символически поженились на прямом эфире финала GNTM 2019, а на следующий день официально зарегистрировали брак в загсе. Однако они расстались в 2022 году. Сегодня Фишер встречается с дантистом по имени Стефан, который, как и Бехренд, старше на 26 лет.

Уникальный путь Терезии Фишер в 14-м сезоне "Германии ищет супермодель" привлек внимание, несмотря на ее 11-е место, с необычными пластическими операциями, ставшими основным фокусом. После нескольких процедур рост Фишер увеличился, что позволило ей испытать улучшенную гибкость и новую уверенность в повседневной жизни.

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