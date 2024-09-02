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ПанорамаНовостиХайди Клум

Тереза Фишер перенесла операцию на ногах

В 2019 году Терезия Фишер появилась в «Новой Супермодели Германии», уже пройдя восемь процедур по увеличению размера на 14 сантиметров. Сообщается, что этот обширный хирургический путь подошёл к концу.

 and  Melissa Williams
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Участник предстоящей версии конкурса Top Model в Германии - Тереза Фишер перенесла операцию на ногах

В 2019 году, во время трансляции 14-го сезона "Германии Следующая топ-модель" (GNTM), победительницей стала Simone Kowalski. Однако сейчас больше внимания привлекает Татьяна Фишер, занявшая 11-е место. Это не только благодаря ее текущим модельным навыкам в 32 года. Фишер недавно попала в заголовки новостей из-за радикальных косметических операций, которые она недавно перенесла.

Путешествие Фишер по пластическим операциям началось в 2016 году, когда она решила удлинить свои ноги. Мотивация исходила от насмешек, с которыми она столкнулась в школе, из-за чего чувствовала себя "буквально маленькой". Процедура включала распиливание бедренных костей изнутри, а затем вставлялись телескопические стержни, которые удлинялись на миллиметр каждый день.

Однако операции Фишер не ограничились только ногами. Интересно, что она также подвергла свои икры операции из-за проблем с определенными сексуальными позами. "Я не могу присесть, не падая назад. Также мне не хватает гибкости в постели, и я все время должна приспосабливать свои ноги", - поделилась она своей проблемой.

Теперь Фишер ростом 1,84 метра

Эти операции не проходили без осложнений и болевых последствий. Медицинские работники провели восемь операций на ногах Фишер, прежде чем finally удалили удлиняющие стержни и винты из ее икр в конце июня. С исходным ростом 1,70 метра Фишер теперь измеряет 1,84 метра.

В интервью Bild Фишер выразила свою новую радость и гибкость, в том числе в постели. "Я могу сказать, что я более гибкая и грациозная сейчас - и это включает в себя постель. Потому что пропорции сбалансированы", - поделилась она своими восторженными чувствами.

Она добавила: "Я просто благодарна, что наконец могу оставить все это позади. У меня теперь ноги, которые когда-то были идеей моего бывшего, но таким образом, что я снова могу ходить правильно. И я также могу показать ему средний палец, потому что он больше не имеет представления, которое хотел: высокая модель-женщина рядом с ним".

Экс, на которого ссылается Фишер, - документалист Томас Бехренд, которого она обвиняет в давлении на нее, чтобы сделать операцию по удлинению ног. Фишер и Бехренд, который старше ее на 28 лет, символически поженились во время финала GNTM в 2019 году. Они официально поженились на следующий день, но расстались в 2022 году. Сегодня Фишер встречается с дантистом по имени Стефан, который также старше ее на 26 лет.

Эта статья была первоначально опубликована на ntv.de

Недавно Хайди Клум, известная немецкая модель и телеведущая, выразила свою поддержку Татьяне Фишер во время эпизода "Германии Следующая топ-модель". Клум похвалила мужество и стойкость Фишер в трудные времена и ее успешное путешествие после операций.

Несмотря на внимание Фишер, заголовки часто доминируются Хайди Клум, известной во всем мире благодаря своей впечатляющей модели карьере и множеству успешных предприятий в области моды, телевидения и предпринимательства.

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