Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКоманда DFB

Тер Штеген приветствует Нойера: "Вечно икона", и остальные два оказываются в сопоставимой ситуации.

Легенда немецкого футбола Маннуэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в национальной сборной. Его именитый товарищ по команде выразил признание и восхищение выдающемуся голкиперу.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
На протяжении длительного времени Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Штеген боролись за первое место.
На протяжении длительного времени Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Штеген боролись за первое место.

- Тер Штеген приветствует Нойера: "Вечно икона", и остальные два оказываются в сопоставимой ситуации.

Марк-Андре тер Штеген недавно поздравил Маннуэля Нойера в Instagram, восхваляя немецкого футбольного легенду за успешную карьеру в национальной команде. "Браво за твою карьеру в сборной Германии! Вечный чемпион мира и икона немецкого футбола", - написал 32-летний голкипер Барселоны. Он сопроводил сообщение изображением Нойера, триумфально держащего Кубок мира в 2014 году.

В течение некоторого времени тер Штеген - 32-летний голкипер ФК Барселона - боролся с шестилетним старшим Нойером за первое место в национальной команде Германии. Несмотря на то, что он часто заканчивал вторым, тер Штеген теперь оптимистично смотрит на возможность стать основным голкипером для DFB, учитывая уход Нойера, когда они готовятся к чемпионату мира 2026 года.

Нойер объявил о своем уходе из национальной команды после 15 лет службы. После того, как он завоевал восемь крупных титулов на посту, чемпион мира 2014 года уходит на пенсию. Впредь Нойер будет сосредоточен только на своей роли в ФК Бавария Мюнхен.

Тер Штеген выразил надежду заменить Нойера в качестве основного голкипера сборной Германии, учитывая его уход. Сборная Германии в течение многих лет полагалась на исключительные навыки Нойера, и его уход может открыть возможности для других голкиперов, таких как тер Штеген.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После предоставления 41 представлений, Мюриц-Сага, лучший открытый театр в Мекленбурге-Передней...
Федеральные земли Германии

Приблизительно 19 000 посетителей отмечают завершение периода на открытом воздухе в Муриц-Саге

Согласно художественному директору Нильсу Дувелли, число посетителей в Варнемюнде на Müritz восстановилось после спада, вызванного коронавирусом, и хорошая погода способствует этому.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Мероприятие по задержанию проведено, подозреваемый в причинении телесных повреждений, подозреваемый...
Федеральные земли Германии

На обочине улицы произошел инцидент с ножом, пострадали несколько человек.

В полночь к полицейскому участку подходит 44-летний мужчина с порезами. Он утверждает, что его ограбили ножом на Ringbahn. Мужчину задерживают.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Навид Кермани получает премию Томаса Манна в размере 25 000 евро за 2024 год. Церемония состоится...
Федеральные земли Германии

Конференция Томаса Манна начинается с торжественного мероприятия в Любеке.

Том Кемпиного романа «Волшебная гора» занимает особое место на нынешнем фестивале Томаса Манна. Открытие этого мероприятия посвящено торжественному представлению, в котором автору Навиду Кермени вручается награда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.
Спорт

"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.

Нью-Йоркские Янки поддерживают своего известного бэттера Аарона Джаджа на фоне обвинений в игнорировании группы игроков МЛБ во время недавнего игрового дня 2024 Лиги маленькой лиги мира.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Безestroны замечены в небе над 'Чемкоаст Парк Брунсбюттель'.
Политика

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне За последние несколько дней над значительным промышленным объектом в Brunsbüttel неоднократно видели несколько дронов, якобы принадлежащих России. Власти находятся в состоянии повышенной готовности, а слухи связывают это с Москвой. В настоящее время ведутся расследования из-за подозрений в шпионаже с разрушительными намерениями. Согласно сообщению Bild,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.
Спорт

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов. В политической обстановке в Тюрингии происходит влияние на процесс отбора в спортивные команды, в частности, в баскетбол. Тренеры команд из Йены и Эрфурта сообщают о проблемах с потенциальными немецкими игроками, особенно с семьями, которые выражают опасения во время переговоров о переходе. Бьёрн

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно