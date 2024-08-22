- Тер Штеген приветствует Нойера: "Вечно икона", и остальные два оказываются в сопоставимой ситуации.

Марк-Андре тер Штеген недавно поздравил Маннуэля Нойера в Instagram, восхваляя немецкого футбольного легенду за успешную карьеру в национальной команде. "Браво за твою карьеру в сборной Германии! Вечный чемпион мира и икона немецкого футбола", - написал 32-летний голкипер Барселоны. Он сопроводил сообщение изображением Нойера, триумфально держащего Кубок мира в 2014 году.

В течение некоторого времени тер Штеген - 32-летний голкипер ФК Барселона - боролся с шестилетним старшим Нойером за первое место в национальной команде Германии. Несмотря на то, что он часто заканчивал вторым, тер Штеген теперь оптимистично смотрит на возможность стать основным голкипером для DFB, учитывая уход Нойера, когда они готовятся к чемпионату мира 2026 года.

Нойер объявил о своем уходе из национальной команды после 15 лет службы. После того, как он завоевал восемь крупных титулов на посту, чемпион мира 2014 года уходит на пенсию. Впредь Нойер будет сосредоточен только на своей роли в ФК Бавария Мюнхен.

Тер Штеген выразил надежду заменить Нойера в качестве основного голкипера сборной Германии, учитывая его уход. Сборная Германии в течение многих лет полагалась на исключительные навыки Нойера, и его уход может открыть возможности для других голкиперов, таких как тер Штеген.

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