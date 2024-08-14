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Тепловые волны в Балтийском море

 and  Hanna Hofmann
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Тепловые волны в Балтийском море

Кроме общего потепления, Балтийское море все чаще страдает от морских тепловых волн и летом, и зимой. Такие периоды, когда верхние слои воды в море временно нагреваются исключительно сильно, регистрируются во всем мире с возрастающей частотой. "Текущие исследования Института изучения Балтийского моря им. Лейбница в Варнемюнде (ИОВ) подтверждают эту тенденцию для Балтийского моря", - сообщило научное учреждение.

"В летние месяцы стабильные области высокого давления над Скандинавией вызывают эти тепловые волны - не только из-за сильного солнца и высоких температур воздуха, но главным образом из-за исключительно слабых ветров в таких условиях", - сказал Маркус Майер, эксперт по климату Балтийского моря в ИОВ. Последнее препятствует смешиванию все более нагревающейся поверхностной воды с холодной водой из глубины, что приводит к накоплению тепла в верхних слоях воды.

Балтийское море входит в число самых быстро нагревающихся морских регионов мира, с потеплением более чем на один градус Цельсия за последние 35 лет. Майер и его команда исследуют, что именно способствует формированию тепловых волн в Балтийском море и каковы могут быть их последствия. Для этого были проанализированы и интегрированы в высокоразрешающие модели океана крайне большие метеорологические данные из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды за более чем три десятилетия.

Как отметил Маркус Майер, морские тепловые волны в Балтийском море также происходят в зимние месяцы. Эти тепловые волны, которые вызывают исключительно сильное нагревание верхних слоев воды, способствуют общему потеплению Балтийского моря.

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