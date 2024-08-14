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Теплообразованный железнодорожный путь закрыт в Нижней Баварии

При сильной жаре motivo visiteurs effects не только на людей и животных, но и рельсы в Нижней Баварии выгибаются. Теперь водители автобусов вынуждены брать на себя находятся

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Теплообразованный железнодорожный путь закрыт в Нижней Баварии

В Баварии, в Нижней Баварии, жара влияет на железнодорожную линию. В выходные на региональной железной дороге Вальдбах между Гётцель и Тейснах (район Реген) произошли значительные деформации рельсов, сообщил представитель региональной железной дороги. Так как ремонт зависит от погоды и не будет завершен до следующей недели, на линии не ходят поезда. В качестве замены задействованы автобусы. Высокие летние температуры, достигающие 36 градусов Цельсия в некоторых районах, сохраняются в Баварии уже несколько дней.

Высокие летние температуры, вызывающие дискомфорт во всей Баварии, также винят в задержке ремонта на региональной железной дороге Вальдбах. К сожалению, задержка завершения ремонта означает, что путешественники продолжат пользоваться автобусами в качестве альтернативного транспортного средства.

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