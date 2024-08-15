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Тепло до облачности в Рейнланд-Пфальц и Саар

После жары и местных гроз погода утихнет. В Рейнланде-Пфальце и Саарланде вначале останется сухо и тепло.

 and  Ann Bradley
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Жители Рейнланд-Пфальца и Саара ждут смесь солнца и облаков.
Жители Рейнланд-Пфальца и Саара ждут смесь солнца и облаков.

- Тепло до облачности в Рейнланд-Пфальц и Саар

После недавней жары, гроз и сильных дождей погода должна успокоиться. В четверг будет переменная облачность и сухая погода в Рейнланд-Пфальце и Сааре, согласно прогнозу немецкого метеорологического агентства (DWD) в Оффенбахе. Максимальные температуры составят от 26 до 31°C, в горных районах возможны температуры около 24°C.

В пятницу погода будет часто переменной облачной или солнечной, без осадков и температуры от 27 до 31°C. В высокогорных районах температуры составят около 24°C. К субботе возможны редкие дожди. Максимальные температуры составят от 24 до 28°C, в высокогорных районах возможны температуры около 20°C.

Несмотря на прогноз спокойной погоды, внезапные грозы могут нарушить тишину в некоторых регионах в пятницу. После кратковременного затишья грозы могут снова стать обычным явлением в следующие дни.

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