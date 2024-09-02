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Федеральные земли ГерманииНовостиТемпература

Теплая погода, время от времени дожди и грозы.

Ожидается очередная жара в Рейнланде-Пфальце и Саарланде. Однако с юго-запада вероятность дождя и грозы возрастает, что может привести к локальным сильным ливням, вплоть до экстремальных погодных условий.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Заметно усиливающаяся опасность гроз
Заметно усиливающаяся опасность гроз

- Теплая погода, время от времени дожди и грозы.

В понедельник, районы в Рейнланд-Пфальце и Сааре встречают день с изобилием солнца. Однако в юго-западной части могут появиться ливни и грозы, которые затем переместятся на северо-восток, как прогнозирует Метеослужба в Оффенбахе, Германия. Температура сохранит летнее настроение, колеблясь между 27 и 30°C, и около 25°C в высокогорных районах Эйфеля. Кроме гроз, ветер будет тихим и непредсказуемым.

Во вторник небо будет затянуто облаками и солнцем, с возможными дождями и грозовыми разрядами, в основном в восточной части. Эти грозы могут принести значительное количество осадков в послеобеденное время. По оценкам, максимальные температуры будут колебаться между 24 и 28°C.

Температура в высокогорных районах Эйфеля, как ожидается, составит около 25°C в понедельник. Несмотря на грозы, температура в целом останется между 27 и 30°C во всех регионах.

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 and  Mark Rodriguez
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 and  Viktoriya Miller
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 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно