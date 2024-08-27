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Теперь объявлено о национальной доступности калькулятора выбросов CO2, специально разработанного для сельскохозяйственных операций.

Влияние культуры выходит за рамки важных событий и также затрагивает окружающую среду. Исключительные источники выбросов углерода включают транспорт, логистику и кулинарные услуги. В настоящее время доступен инструмент для расчета выбросов CO2.

 and  Yaroslav Smith
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Вinctionsyasннсть доступа к бесплатному онлайн-калькулятору CO2 предоставлена на культурном уровне...
Вinctionsyasннсть доступа к бесплатному онлайн-калькулятору CO2 предоставлена на культурном уровне нации.

- Теперь объявлено о национальной доступности калькулятора выбросов CO2, специально разработанного для сельскохозяйственных операций.

Дрезден и Лейпциг представляют свой калькулятор CO2 для сферы искусства и развлечений, который доступен бесплатно и во всей стране. Как заявила Андреа Хензель, эксперт по устойчивому развитию и трансформации в культурном офисе Лейпцига, это связано с большим интересом со стороны других городов.

Этот онлайн-калькулятор выбросов для сферы искусства и развлечений, получивший название E-Tool Culture, был признан победителем в категории "Общество" на Саксонской цифровой премии в 2023 году. Он доступен по адресу www.e-tool.de и может использоваться бесплатно и без лицензионных сборов, однако техническая поддержка не предусмотрена.

Одним из основных источников выбросов является перемещение зрителей и артистов.

E-Tool Culture предназначен для компенсации CO2-выбросов культурных мероприятий и учреждений. Он измеряет различные источники выбросов в соответствии со стандартом Протокола о парниковых газах, признанным во всем мире.

К основным источникам выбросов относятся прибытие и отбытие зрителей и гостевых артистов, перевозка оборудования или экспонатов, закупка материалов для сферы искусства и развлечений и услуги внешних поставщиков, таких как компании по организации питания.

Баланс климата рассматривается как основа для трансформации в сфере искусства и развлечений.

"Отличительной чертой E-Tool Culture является его удобство в использовании", - отметил мэр культуры Лейпцига. Расчет парниковых газов представлен четко и понятно даже для непрофессионалов.

В этом инструменте также есть режим консультации и другие инструменты, например, для оценки финансовой целесообразности солнечных панелей. "Надежные и относительно простые климатические балансы создают прочную основу для устойчивой трансформации в публично финансируемых культурных мероприятиях", - объяснил мэр культуры Дрездена Аннекатрин Клепш.

Для создания этого инструмента Дрезден и Лейпциг сотрудничали с различными компаниями и партнерами, в том числе с Центром Fraunhofer по международному управлению и экономике знаний. E-Tool Culture основан на существующем инструменте "Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz" и был доступен бесплатно для всех малых предприятий с 2021 года.

Дрезден и Лейпциг уже предприняли несколько шагов в направлении защиты окружающей среды и устойчивого развития. В Дрездене несколько учреждений сферы искусства и развлечений разработали собственные стратегии устойчивого развития в рамках проекта "Культура для будущего". В начале 2022 года 37 учреждений сферы искусства и развлечений подписали "Дрезденскую хартию устойчивости в культурной сфере".

В Лейпциге есть серия мероприятий "Круговой экономики в культурных операциях". В начале весны 2024 года здесь был создан климатический сетевой проект для независимых учреждений сферы искусства и развлечений. Обе города стремятся достичь климатической нейтральности к 2040 году.

E-Tool Culture, разработанный для компенсации CO2-выбросов в сфере искусства и развлечений, признает климат важным фактором трансформации этой сферы. С помощью удобного интерфейса этот инструмент предоставляет четкий и понятный расчет парниковых газов, даже для непрофессионалов, чтобы облегчить получение надежных и простых климатических балансов.

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