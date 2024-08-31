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Теперь можно купить билеты на концерт Oasis

Требуется большое количество билетов на концертную серию группы Oasis в летнем сезоне 2025 года, что видно по обширным спискам ожидания на многочисленных онлайн-площадках продаж. После объявления начала продаж билетов более ста тысяч фанатов с нетерпением ждут своей очереди.

 and  Elizabeth Wells
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В рамках запланированных событий запланировано 5 представлений на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В рамках запланированных событий запланировано 5 представлений на стадионе Уэмбли в Лондоне.

- Теперь можно купить билеты на концерт Oasis

Проблемы с сайтами и длинные очереди на платформах для бронирования билетов стали причиной начала продаж на comeback-тур легендарной британской группы Oasis. Многие сайты столкнулись с временными сбоями или проблемами с доступом в момент старта продаж 17 концертов в Великобритании и Ирландии этим утром, оставив фанатов в бесконечных очередях вместе с десятками тысяч других людей.

"Сегодня я не смогу купить билеты", - прокомментировал один пользователь, цитируя известную строку из хита Oasis "Wonderwall" на онлайн-платформе X. Другой пользователь шутливо заметил: "Конечно, передо мной в очереди полмиллиона человек на билеты Oasis - я очень оптимистично настроен!" Многие шутили, что группа распалась, пока они ждали в очереди.

В течение дня осталось небольшое количество билетов на концерты в Великобритании, но не во всех ценовых категориях, согласно крупной платформе продаж. Все билеты на финальные концерты в Дублине уже раскуплены на ирландской версии сайта платформы. Однако ожидается, что позже будут выпущены дополнительные билеты.

Группа ранее предупреждала фанатов о "непреcedentedном спросе", но также предостерегала от несанкционированной перепродажи билетов по завышенным ценам. Билеты, появляющиеся на несанкционированных платформах, либо поддельные, либо будут аннулированы организаторами, заявил группа на X после запуска продаж. Ранее сообщалось, что билеты на предварительную продажу были доступны по цене до 40 раз дороже оригинальной стоимости стоячих билетов, как сообщает BBC и другие источники.

Сенсационное возвращение

Oasis объявили о своем воссоединении во вторник, почти через 15 лет после того, как вокалист Лиам Галлахер (51) и гитарист Noel Gallagher (57) прекратили сотрудничество из-за жаркого семейного спора. "Долгое ожидание закончилось", - объявили они в социальных сетях. Интерес фанатов к группе резко возрос: потоки Oasis в Германии утроились всего за один день после объявления, как сообщает GfK Entertainment по запросу.

Планируется 17 концертов в Великобритании и два в Ирландии летом 2025 года. После дебютных концертов в Кардиффе, Уэльс, 4 и 5 июля, группа планирует провести пять шоу в родном Манчестере и пять в лондонском стадионе Уэмбли, три сессии в Эдинбурге и завершить в Дублине. Мировой тур, включая США, все еще рассматривается.

Oasis стали знаменитыми 30 лет назад с альбомом "Definitely Maybe". В честь юбилея группа выпустила специальное юбилейное издание, полное альтернативных версий песен и демо-записей.

Билеты на reunion-тур начинаются от £86,50 для сидячих мест и £175 для стоячих. Концерты ожидаются распроданными в кратчайшие сроки.

К счастью, некоторым фанатам удалось купить билеты в пятницу вечером, воспользовавшись "пре-сейлом" и специальным кодом.

Oasis признана одной из самых влиятельных групп в истории британской музыки, с хитами, такими как "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" и "Supersonic", которые олицетворяют собой 90-е годы.

Несмотря на технические проблемы во время продажи билетов, многие люди выразили свой энтузиазм и предвкушение в отношении reunion-тура. Даже несмотря на временные сбои и длинные очереди, люди были рады забронировать места на знаковых шоу.

Кроме того, новость о выходе билетов вызвала настоящий ажиотаж среди фанатов Oasis, и некоторые даже заходили на сайт в полночь, чтобы не упустить возможность купить желанные билеты.

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