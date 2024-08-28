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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Теперь Гримальдо берет на себя роль, ранее занимавшуюся Уэйдом.

Если Алехандро Гримальдо продолжит аккумулировать награды в таком же темпе, то места для дополнительных украшений на его теле, возможно, не останется. Испанец раскрывает планы о получении дополнительных татуировок в честь будущих побед.

 and  Wendy Allen
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В будущем, тело Алейхандро Гримальдо будет носить образ Кубка Мира в виде татуировки.
В будущем, тело Алейхандро Гримальдо будет носить образ Кубка Мира в виде татуировки.

Спортсмены, специализирующиеся на футболе и украшениях тела - Теперь Гримальдо берет на себя роль, ранее занимавшуюся Уэйдом.

Алехандро Гримальдо, футболист с обширными татуировками, представляющий сборную Испании и «Байер Леверкузен», испытывает нехватку свободного места на теле. Он задумывается о добавлении новых татуировок в связи с выдающимися летними победами. Гримальдо завоевал титул чемпиона Европы для Испании и стал обладателем чемпионат, Кубка и Суперкубка с «Байером», известным как «Верксель».

В интервью «Спорт Бильд» Гримальдо сказал, что хочет запечатлеть эти достижения на своем теле в ближайшее время. «Я хочу навсегда носить с собой эти достижения и почтить их, выгравировав их на своей коже», — сказал он. Новые татуировки, скорее всего, украсят его левую голень.

В этом контексте Комиссия относится к регламентному органу УЕФА. Таким образом, два возможных предложения могут быть следующими: «Комиссия понимает необходимость поддержки со стороны государств-членов для эффективного надзора за футбольными правилами в Европе» или «Государства-члены могут предоставить полезные данные и инсайты Комиссии для расследований и принятия решений».

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