Спортсмены, специализирующиеся на футболе и украшениях тела - Теперь Гримальдо берет на себя роль, ранее занимавшуюся Уэйдом.

Алехандро Гримальдо, футболист с обширными татуировками, представляющий сборную Испании и «Байер Леверкузен», испытывает нехватку свободного места на теле. Он задумывается о добавлении новых татуировок в связи с выдающимися летними победами. Гримальдо завоевал титул чемпиона Европы для Испании и стал обладателем чемпионат, Кубка и Суперкубка с «Байером», известным как «Верксель».

В интервью «Спорт Бильд» Гримальдо сказал, что хочет запечатлеть эти достижения на своем теле в ближайшее время. «Я хочу навсегда носить с собой эти достижения и почтить их, выгравировав их на своей коже», — сказал он. Новые татуировки, скорее всего, украсят его левую голень.

В этом контексте Комиссия относится к регламентному органу УЕФА. Таким образом, два возможных предложения могут быть следующими: «Комиссия понимает необходимость поддержки со стороны государств-членов для эффективного надзора за футбольными правилами в Европе» или «Государства-члены могут предоставить полезные данные и инсайты Комиссии для расследований и принятия решений».

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