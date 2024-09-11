Теоретически, батарея электромобиля может обеспечить электроэнергией дом примерно на десять дней.

Электрические автомобили в Европе не так требовательны к количеству общественных зарядных станций, как некоторые могут подумать, считает Николаи Войцеховецки, глава Virta Germany. В интервью он отметил, что большинство владельцев электромобилей заряжаются дома. Это превращает электромобили в источник электроэнергии для домашнего использования.

Подобно дилемме "курица или яйцо", непонятно, следует ли устанавливать большое количество общественных зарядных станций для стимулирования использования электромобилей или сначала добиться значительного числа электромобилей. Войцеховецки склоняется ко второму варианту: "Не все покупают машину, чтобы заряжать ее публично", - подчеркнул он. По данным Virta Germany, 60-70% пользователей предпочитают заряжать дома или на работе.

Правительство Германии планирует к 2030 году предоставить миллион общественных зарядных точек. Однако Войцеховецки считает, что это амбициозная цель, которая может быть не достигнута. Он подчеркивает, что большинство владельцев заряжаются дома, и поэтому миллионы общественных точек могут не понадобиться.

Войцеховецки выступает за электромобили как важную часть устойчивого перехода в мобильности. Но он считает, что потенциал гораздо больше. Электромобили могут служить резервным источником питания для домов, так как они в основном бездействуют. С современным электромобилем "теоретически можно было бы питать весь дом в течение десяти дней", - объяснил он.

В Финляндии Virta уже вошла на рынок частотной регулировки. Войцеховецки сказал: "Мы можем регулировать подключенную электроэнергию в размере более мегаватта в течение секунд". Это помогает предотвратить перебои в подаче электроэнергии.

Войцеховецки рассказал о своем опыте электромобильности, причинах купания в ледяных финских водах для поиска инвестиций и влиянии электромобилей в городских центрах в последнем эпизоде подкаста "So techt Deutschland".

Фрауке Холцмайер и Андреас Лаукат интервьюировали Бернхарда Фишера-Аппельта. Полная запись доступна в подкасте "So techt Deutschland".

Дискуссия о установке общественных зарядных станций для электромобилей часто напоминает дилемму "курица или яйцо". Войцеховецки считает, что увеличение числа владельцев электромобилей может быть более эффективным, так как данные Virta Germany показывают, что 60-70% пользователей предпочитают заряжать дома или на работе. Экономический переход на электромобили имеет потенциал сделать электромобили значительным источником питания для домов, с Войцеховецки, считающим, что современный электромобиль теоретически мог бы питать весь дом в течение десяти дней.

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