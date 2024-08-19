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Теннисный турнир в Цинциннати: Арина Сабленка победила Игу Святтек, обеспечив себе место против Джессики Пегулы в финальном раунде.

 and  Max Becker
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Сабаленка встречается с Пегулой в их матче в понедельник.
Сабаленка встречается с Пегулой в их матче в понедельник.

Теннисный турнир в Цинциннати: Арина Сабленка победила Игу Святтек, обеспечив себе место против Джессики Пегулы в финальном раунде.

Впервые в этом сезоне Сабаленка смогла обыграть Свитолину в двух сетах, одержав thus свою первую победу над первой ракеткой мира после двух поражений в финалах турниров WTA 1000. По словам Сабаленко, опубликованным на сайте WTA, "Я не торопилась, верила в себя и не пыталась бить изо всех сил. Просто старалась оставаться в игре, оказывать как можно большее давление на соперницу и была очень сосредоточена на своей подаче". Она также отметила: "Когда кто-то ведет 8:3, хочется, чтобы матч был интересным, так что я очень хотела выиграть, чтобы порадовать зрителей".

Теперь, пробившись в финал на своем пятом турнире в году, Сабаленко стремится завоевать свой второй титул после защиты титула на Австралийском открытом чемпионате в январе. Ранее она никогда не играла в финале в Цинциннати, и с этой победой она поднимется на второе место в рейтинге.

Между тем, Пегула имеет шанс стать первой женщиной после Эvonne Goolagong Cawley в 1973 году, которая выиграет tanto Открытый чемпионат Канады, как и Открытый чемпионат Цинциннати в одном сезоне.

Для этого американке пришлось обыграть ревитализированную Бадоса 6-2 3-6 6-3 в матче, прерванном дождем в воскресенье, и одержать свою девятую подряд победу после победы в Монреале на прошлой неделе.

После того, как Пегула провела значительную часть сезона, борясь с травмами, она нашла отличную форму в решающий момент, учитывая, что US Open начнется 26 августа.

Пегула призналась: "Я сейчас чувствую себя физически великолепно, учитывая, что я вышла в финал двух турниров подряд так близко друг к другу". Она добавила: "Я даже успела выспаться. Тело чувствует себя замечательно, и это здорово. Теперь мне просто нужно немного больше отдохнуть!" Она также выразила: "После финала завтра у меня будет неделя, чтобы наверстать упущенное".

Победа Сабаленко над Свитолиной в двух сетах также продемонстрировала ее мастерство в теннисе, так как она показала отличное давление на подаче throughout матч. Чтобы последовать за Goolagong Cawley, Пегуле придется выложиться на полную в финалах Открытого чемпионата Канады и Открытого чемпионата Цинциннати.

Пега стоит готовой выгравировать своё имя в истории в lunesi

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