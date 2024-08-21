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Теннисный тренер поддерживает игрока Синнера, отрицая ошибки.

Культурист Number 1 в мире был найден положительным на неспецифицированное вещество дважды в марте. Тем не менее, Zinner выходит невредимым. Его тренер оправдывает его во всем.

 and  Ann Bradley
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- Теннисный тренер поддерживает игрока Синнера, отрицая ошибки.

Тренер по теннису Даррен Cahill поддерживает Яника Синнера после двух положительных тестов на допинг, заявляя, что не было преднамеренных нарушений. "Он бы не намеренно делал ничего подобного. Он был в сложной ситуации", - сказал Cahill в интервью ESPN. "Факты раскрыты, нет вины или халатности, и надеюсь, он сможет преодолеть это".

Первый номер рейтинга Синнер дважды тестировал положительно на запрещенный анаболический стероид клостебол в марте. Однако 23-летний спортсмен избежал двухлетней дисквалификации за допинг, так как независимый трибунал оправдал его в прошлую четверг, согласно данным ITF. Медицинские специалисты нашли объяснение Синнера правдоподобным, утверждая, что он непреднамеренно принял запрещенное вещество.

В заявлении Синнер объяснил, что вещество попало в его организм через контакт с физиотерапевтом. Терапевт использовал спрей с клостеболом, легально доступный в Италии, для лечения раны на пальце. ITF подтвердило, что терапевт наносил спрей между 5 и 13 марта, что привело к непреднамеренному загрязнению.

Положительные образцы были получены 10 марта на турнире ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллс, где Синнер дошел до полуфинала, и через восемь дней вне корта. Синнер был временно отстранен каждый раз, но смог подать апелляцию и продолжить выступления. "Причина, по которой он мог соревноваться после короткого периода отстранения, заключается в том, что они смогли точно определить, когда произошло это событие, и объяснить, что произошло со спреем", - объяснил Cahill.

Отказ от участия в Олимпиаде из-за стресса от теста

Cahill раскрыл, что инцидент оказал отрицательное влияние на физическое и психическое здоровье Синнера, в результате чего он отказался от участия в Олимпиаде из-за инфекции миндалин. "Мы не ищем неприятностей. Мы просто рады, что нет дисквалификации", - сказал 58-летний канадец.

Несмотря на оправдание независимого трибунала, другим спортсменам следует быть осторожными при использовании лекарств из внешних источников, чтобы избежать любого непреднамеренного загрязнения. Случай Синнера служит напоминанием о том, что даже легальные вещества могут привести к положительным тестам на допинг, если неправильно использовать или обращаться с ними.

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