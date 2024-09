Теннисная звезда Надаль сталкивается с благоприятным сценарием, но в конце концов он воспользуется им?

Надаль должен воспользоваться идеальным моментом для трогательного прощания. С горячим "Вперед!" на родной земле и поддержкой фанатов со всего мира, 38-летний испанский чемпион мог бы продемонстрировать последний бескорыстный бой за свою страну перед уходом в сторону нового поколения. Кажется, сценой для этой эмоциональной прощальной церемонии станет Кубок Дэвиса в Малаге в конце ноября.

Надаль по-прежнему является членом испанской команды из пяти человек, но продолжительность его участия неясна. "Возможно, он присоединится к нам в ноябре", - осторожно предположил капитан команды Дэвид Феррер перед номинацией. Однако решение о том, в каких турнирах примет участие бывший номер один в мире, принимает его изношенное тело. "Я страдал в последние два года", - признался Надаль.

Возможность прощального выступления представилась ранее в 2022 году. Надаль мог бы уже уйти на покой, наслаждаясь жизнью со своей женой, Xisca, и сыном, Рафаэлем-младшим. Победа в своем парижском доме на Открытом чемпионате Франции могла бы стать последней главой в его блистательной карьере. Вместо этого борьба за уход продолжается, время от времени прерываясь отзывами.

"Все спрашивают каждый день"

Мало кто верит, что Надаль продлит свою замечательную теннисную карьеру еще на один сезон. Его выступления в этом году были ниже среднего. Побеждать в турнирах - это обязательное условие для Надаля, но он не показал формы, необходимой для победы в этом году. Соревнование с Александром Зверевым на Ролан Гаррос или Новаком Джоковичем на Олимпиаде показало, что испанец не дотягивает до формы, необходимой для победы в турнире. Слухи о уходе Надаля сопровождали его на протяжении всего года. "Я прихожу сюда, и меня спрашивают об одном и том же каждый день, и в конце концов, очень трудно вернуться в лучшую форму, если я размышляю о уходе", - отреагировал он с раздражением на вопрос репортера.

Переживания о будущем Надаля также занимают его соперников. "Все любопытны. Мы все с нетерпением ждем его решения и немного взволнованы этим", - поделился испанский товарищ по команде Карлос Алькарас. Если Надаль уйдет из тура навсегда, Алькарас хотя бы сможет сказать, что присутствовал на его последнем выступлении. В четвертьфинале олимпийских соревнований в парах они проиграли своим соотечественникам. Ранее в этом году Надаль также пропустил Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и Открытый чемпионат США. Его единственным участием был Открытый чемпионат Франции, где он выиграл 14 раз, но проиграл Звереву в первом раунде. "Все скучают по Рафе", - признался Зверев, выразив надежду на еще один сезон вместе с испанским идолом.

Рекомендация Федерера Надалю

Долгосрочный соперник Надаля Роджер Федерер призывает Надаля принять решение о уходе как можно скорее. "Время нас изнашивает. В конце концов, выгодно принять решение в какой-то момент. И тогда, когда все finally over, вы просто облегченно вздыхаете и говорите: finally no more training, finally no more matches", - поделился швейцарец, который ушел в 2022 году.

Коллекция трофеев Надаля включает в себя 14 побед на Открытом чемпионате Франции, 4 победы на Открытом чемпионате США, 2 победы на Уимблдоне и 2 победы на Открытом чемпионате Австралии. Он занимал первую строчку в рейтинге 209 недель и заработал более €134 миллионов призовых. Наравне с Федерером и Джоковичем Надаль сформировал "Большую тройку", доминировавшую в мужском теннисе почти два десятилетия. "Есть только один Рафаэль Надаль. Мы все еще имеем его", - ностальгически вспоминал легенда тенниса Борис Беккер.

В то время как его физически изнуряющий стиль игры способствовал его успеху, он также нанес значительный ущерб его телу, вызвав несколько травм. При условии, что его тело позволит, Надаль планирует присоединиться к прибыльному саудовскому выставочному турниру в середине октября.

Несмотря на посредственные выступления Надаля в этом году и постоянные слухи о уходе, его товарищ по команде Карлос Алькарас выражает волнение по поводу возможного решения Надаля. "Все любопытны. Мы все с нетерпением ждем его решения и немного взволнованы этим", - поделился Алькарас.

В ответ на постоянные вопросы о своем уходе Надаль признает, что трудно выступать на лучшем уровне, когда размышляешь о уходе. "Я прихожу сюда, и меня спрашивают об одном и том же каждый день, и в конце концов, очень трудно вернуться в лучшую форму, если я размышляю о уходе", - отметил он с раздражением.

Читайте также: