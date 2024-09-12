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Теннисная команда побеждает Чили.

 and  Mark Rodriguez
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Максимилиан Мартерер приносит очередную победу allemande мужской теннисной команде в конкурсе...
Максимилиан Мартерер приносит очередную победу allemande мужской теннисной команде в конкурсе Дэвиса против Чили.

Теннисная команда побеждает Чили.

Сборная Германии по Кубку Дэвиса практически гарантировала себе место в финале в Малаге. Во втором матче группового этапа против Чили Янник Ханфманн одержал победу над мировым номером 22 Алехандро Табило со счетом 7:5, 6:4. Эта победа стала второй подряд для Германии, обе встречи прошли в Цзюхае, Китай. Если США победят над Словакией в пятницу, Германия официально обеспечит себе место в финалах ноября.

Германия начала свой второй матч с сильного выступления, благодаря победе Максималиана Мартера против Томаса Барриос Веры со счетом 6:1, 6:3. Мартер отметил свою игру, сказав: "Я играл очень хорошо от начала до конца. Я доволен своей игрой на этой неделе. Я оставался спокоен и использовал свои возможности, когда они появлялись."

С победой Ханфмана дуэт Кевина Кравица и Тима Пюца, который недавно вышел в финал US Open, сыграет против Барриос Веры и Матиаса Сото в матче doubles. Ранее в турнире команда DTB начала с сильной победы 3:0 над Словакией во вторник. Две лучшие команды в их четырех командной группе выходят в четвертьфинал, с матчем против США, запланированным на субботу (8:00).

Капитан Майкл Кольманн был вынужден проигнорировать некоторых из своих ведущих игроков из-за травм или ранних отказов. Александр Зверев отказался от участия в турнире, а Ян-Леннард Штруф и Доминик Кёпфер были травмированы. Генри Скуир дебютировал в качестве замены. DTB раскритиковал решение провести групповой этап в Китае, так как страна-хозяйка не участвовала. Кольманн описал поездку в Цзюхай, влажный город, как "утомительную" и общее усилие как "огромное". Другие группы соревнуются в Болонье, Манчестере и Валенсии.

Теннис был спортом, который был в центре победной серии Германии, с игроками, такими как Янник Ханфманн и Максималиан Мартер, которые одержали решающие победы. Сборная Германии по Кубку Дэвиса в матче doubles вызовет Томаса Барриос Веру и Матиаса Сото, демонстрируя свою приверженность поддержанию своих навыков в теннисе.

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